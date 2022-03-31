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林家亨：中海油回落至10.3元買入值博率較高　料油價難大跌

31/03/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　今日（31日）月結兼季結，美國證監會最新公布第三批預定摘牌名單；加上，隔晚（30日）美股回軟，港股升勢會否斷纜？中海油(00883)因應回A，延遲宣派末期息及特別股息，市場感意外？惟情有可願？贛鋒鋰業(01772)績後宣派0.3元人民幣現金股息、每10股轉增4股，即係點解？對股東有咩影響？另外，既然今日林sir任嘉賓，當然全面拆解汽車股業績！

 

 

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