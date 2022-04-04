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溫傑對中美達成審計協議未感樂觀　恒指22000關見初步支持

04/04/2022

嘉賓：光大證券國際財富管理策略師 溫傑

 

　　內地周六（4日）發表徵求意見稿，擬放寬跨境審計監管合作，並減少敏感信息列入工作底稿，迎合美國針對中概股審計要求。中方態度軟化，中概股風波有望解決？對港股後市有多大刺激作用？一眾新能源車股公布3月汽車銷售數據，其中比亞迪(01211)時隔兩個月再錄得按月增長，是否意味車市淡季已過，車股有望起動？

 

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