  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

林家亨料港股將受惠A股反彈　假期前伺機部署汽車股

14/04/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　國務院總理李克強於國務院常務會議上表示，適時運用降準等貨幣政策工具。有預告降準之意，港股假期有望升住等消息？至於李克強點名的行業，包括內銀、汽車、家電、餐飲、零售、旅遊、民航、公路水路鐵路運輸等，是否可安心部署？應如何選擇？另外，即將回A的中海油(00883)據報憂慮遭制裁，計劃退出英國、加拿大及美國營運，對前景有多大影響？

 

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

95.950

異動股

06969

思摩爾國際

18.520

異動股

03800

保利協鑫能源

2.630

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 95.950
  • 06969 思摩爾國際
  • 18.560
  • 03800 保利協鑫能源
  • 2.630
  • 01211 比亞迪股份
  • 240.000
  • 02331 李寧
  • 64.200
股份推介
  • 03658 新希望服務
  • 2.300
  • 目標︰--
  • 00631 三一國際
  • 8.030
  • 目標︰$9.50
  • 00302 中手游
  • 2.300
  • 目標︰$2.52
  • 01193 華潤燃氣
  • 33.850
  • 目標︰$38.00
  • 01866 中國心連心化肥
  • 7.760
  • 目標︰$8.78
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 95.950
  • 00700 騰訊控股
  • 377.000
  • 00941 中國移動
  • 55.450
  • 01211 比亞迪股份
  • 240.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 64.700
報章貼士
  • 02899 紫金礦業
  • 14.000
  • 目標︰$14.48
  • 01088 中國神華
  • 26.300
  • 目標︰$29.00
  • 01766 中國中車
  • 2.940
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

14/04/2022 11:12  【新冠肺炎】4.21首階段放寬社距，恢復晚市堂食至晚上10時

14/04/2022 11:23  【新冠肺炎】下周四重開室內戶外體育設施，本周六可網上預約

14/04/2022 09:46  《異動股》比亞迪升近4%，國務院指各地不得新增汽車限購措施

14/04/2022 09:05  【政策風向】李克強:適時運用降準工具，鼓勵大型銀行降低撥備率

14/04/2022 08:59  【國務會議】李克強:穩定消費保物流暢通，加大出口退稅促進外貿

14/04/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒４億人幣，買騰訊沽工行

14/04/2022 08:35  【大行炒Ｄ乜】麥格理評京東，縱降目標仍然牛

08/04/2022 18:34  《嚟緊炒Ｄ乜》復星仿製新冠口服藥需求殷切，３６元以下可吼！

專題透視

新聞>財經熱話

國策支持新能源車消費　車股普遍上升比亞迪飆半成

新聞>FOCUS

【FOCUS】預告降準力穩經濟　幣策背馳A股看好

新聞>香港要聞

【新冠肺炎】4.21起放寬晚市堂食至晚上10時　每枱最多4人
品味生活
生活

缸邊隨筆．石鏡泉

A股錢途離不開政策

玩樂 What’s On

周末好去處｜百年古積「薄鳧林牧場」4月底試業！英式古建築設計 + 乳製品工作坊，假日打卡必去！

Shopping What’s On

消委會 | 40款浴巾大檢閱！鬥吸水力、快乾度、抑菌力、耐用度！邊款最唔吸水、易起毛粒？意大利千元FRETTE輸畀$50佳之選？M&S Home零抑菌力？（附詳細價錢、評分）
DIVA CHANNEL

Watch & Jewelry

Watches & Wonders 2022：Hermès全新Kelly腕錶、H08腕錶，以精製匠心工藝，打造自由綺麗幻想

The Dapper Style．汝勤

Oscar 2022紅地毯上的新、舊派西裝大對決！懷舊的四扣一、低魚嘴領、超厚膊墊統統出現在年輕演員身上

寫設計．陳丞軒

當冷色不鏽鋼遇上暖色淺木，營造出簡約、平衡的「真空」精粹！當咖啡店接連著巴黎酒館又如何？
健康好人生 Health Channel
復活節2022｜小心選購復活蛋！「Kinder出奇蛋」疑受沙門氏菌污染！食安中心：3類人食用後有嚴重影響
消委會｜揀兒童泡膠地墊要小心！6款地墊甩件、1款甲酰胺含量超標9倍，易刺激皮膚、黏膜！邊款又平又有5星評分？（附地墊詳細評分）
孕婦服用止痛藥安全嗎？研究︰長期食撲熱息痛增孩子患ADHD風險
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/04/2022 14:37
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/04/2022 14:37
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/04/2022 14:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/04/2022 14:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
財經熱話14/04/2022
國策支持新能源車消費　車股普遍上升比亞迪飆半成
FOCUS14/04/2022
【FOCUS】預告降準力穩經濟　幣策背馳A股看好
香港要聞14/04/2022
【新冠肺炎】4.21起放寬晚市堂食至晚上10時　每枱最多4人
大行報告14/04/2022
【大行炒D乜】麥格理評京東　縱降目標仍然牛
開市Good Morning14/04/2022
林家亨料港股將受惠A股反彈　假期前伺機部署汽車股
財經熱話14/04/2022
【虛幣世界】加密貨幣隨美股反彈，比特幣重上41000美元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金