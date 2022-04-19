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黃瑋傑：比亞迪陰霾未散　冇貨唔買住！

19/04/2022

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　內地首季GDP按年增長4.8%勝預期，惟上月社會消費品零售總額按年倒退3.5%，為近兩年來最差，消費仍是內地重點提振的領域？政策扶持敵得過疫情嗎？吉林率先實現汽車產業復工復產，上海亦有序推動企業復工，汽車產業鏈A股昨日（18日）見漲停潮，能否傳導至整車股？比亞迪(01211)料首季多賺1.7－3倍，為行業催化劑？面對疫情未受控，人民銀行一如預期降準，幅度小於預期，金融、地產A股應聲下挫。傷亡更慘重的則要數煤炭股，皆因發改委研究煤炭領域哄抬價格違法行為認定標準，調控價格屬預期之中？

 

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