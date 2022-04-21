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林家亨：Tesla績佳有望帶動股價　料理想受疫情影響有限維持今年扭虧預測

21/04/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　Tesla(美:TSLA)在隔晚（20日）美股收市後公布的首季業績勝預期，毛利率創新高，惟再次提到預期供應鏈問題或於年內持續；與此同時，理想汽車(02015)稱供應鏈影響4月部分訂單延遲交付，對車股有何啟示及影響？中海油(00883)(滬:600938)A股今日（21日）正式掛牌，操作上有何更新？美團(03690)遭聯合創辦人王慧文減持，套現1.16億元，有貨沒貨如何部署？明日（22日）改名為協鑫科技的保利協鑫能源(03800)發盈喜，料首季純利達30.3億人幣，光伏股可留意？

 

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