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溫鋼城：京東派息留股東或事與願違　210元水平阻力大

22/04/2022

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　美國證交會最新公布第五批預定摘牌名單，涉17間企業，包括理想汽車(02015)及今日（22日）掛牌的知乎(02390)。不過，中證監再派定心丸，料中概股不確定性很快會消除，市場會如何反應？京東集團(09618)昨晚突宣布計劃派發特別現金股息，有何玄機？聯儲局主席鮑威爾明言，下月開會議加息半厘，銀行股有望重振雄風？中移動(00941)與中聯通(00762)齊齊公布首季業績，兩者如何比較？

 

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