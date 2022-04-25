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溫傑：招行績差且不明朗因素多　不建議買入

25/04/2022

嘉賓：光大證券國際財富管理策略師 溫傑

 

　　招行(03968)前行長田惠宇確認涉嫌嚴重違紀違法被中紀委調查，惟暫時仍未知被調查原因；另外，其上季撥備前利潤按年增速放緩至8.7%，且不良貸款雙升，公司已提到資產質量將面臨一定挑戰，最新前景如何判斷？比亞迪(01211)擬斥最多18.5億元人民幣回購A股，回購股份將全部用於員工持股計劃，利好作用有限？新特能源(01799)首季多賺9倍，毛利率升至53%，與同樣有經營上游業務的協鑫科技(03800)如何比較？

 

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