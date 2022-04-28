林家亨：傳下月車廠停工對比亞迪影響不大 期結日港股下跌空間有限

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

國家主席習近平據報要求中國今年GDP增速超越美國，憧憬更多政策出台提振經濟？比亞迪(01211)首季多賺2.4倍至8億人民幣；廣汽(02238)憑「埃安」新能源車銷量激增1.5倍，首季純利按年增加27%至30億人民幣。不過，惟市場憂慮內地車廠下月或要全面停工停產，面對成本上漲及供應鏈問題，新能源車股最新部署如何？港交所(00388)昨午（27日）公布業績後股價變動不大，隔晚ADR折合港元收高2.52元至323.92元，股價完成調整了嗎？

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