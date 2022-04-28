  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

林家亨：傳下月車廠停工對比亞迪影響不大　期結日港股下跌空間有限

28/04/2022

嘉賓：國農證券董事總經理　林家亨

 

　　國家主席習近平據報要求中國今年GDP增速超越美國，憧憬更多政策出台提振經濟？比亞迪(01211)首季多賺2.4倍至8億人民幣；廣汽(02238)憑「埃安」新能源車銷量激增1.5倍，首季純利按年增加27%至30億人民幣。不過，惟市場憂慮內地車廠下月或要全面停工停產，面對成本上漲及供應鏈問題，新能源車股最新部署如何？港交所(00388)昨午（27日）公布業績後股價變動不大，隔晚ADR折合港元收高2.52元至323.92元，股價完成調整了嗎？

 

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

 

 

────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

 

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目

 

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

 

────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

 

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

88.250

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

229.200

異動股

01772

贛鋒鋰業

92.600

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.250
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 229.000
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 92.650
  • 02331 李寧
  • 59.200
  • 03968 招商銀行
  • 46.900
股份推介
  • 02883 中海油田服務
  • 7.660
  • 目標︰$8.60
  • 00830 中國建築興業
  • 2.370
  • 目標︰$2.70
  • 02196 復星醫藥
  • 33.050
  • 目標︰$37.28
  • 01800 中國交通建設
  • 4.520
  • 目標︰$4.60
  • 01193 華潤燃氣
  • 29.500
  • 目標︰$32.40
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 336.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.250
  • 00005 滙豐控股
  • 48.700
  • 00388 香港交易所
  • 325.200
  • 01119 創夢天地
  • 3.600
報章貼士
  • 02331 李寧
  • 59.200
  • 目標︰$70.00
  • 00830 中國建築興業
  • 2.370
  • 目標︰$2.70
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 92.650
  • 目標︰$110.00
熱炒概念股
即時重點新聞

28/04/2022 13:31  【外圍經濟】日本央行維持負利率政策，定息無上限購買10年期債

28/04/2022 13:24  政府周六起禁售電子煙及加熱煙等，違者最高罰款5萬及判監6個月

28/04/2022 13:12  金管局:有需要時會透過逆周期措施控制資產價格泡沫風險

28/04/2022 12:41  【新冠肺炎】林鄭:疫情明顯受控，為通關將堅持外防輸入內防反彈

28/04/2022 11:38  【聚焦人幣】離岸人幣跌穿6.63創近年半新低，即期跟隨尋底

28/04/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３８﹒３億人幣，買美團沽建行

28/04/2022 08:45  【大行炒Ｄ乜】三大行齊降港交所目標價，但維持買入評級

22/04/2022 18:19  《嚟緊炒Ｄ乜》中國提振農業有戰略意義，宜趁低部署心連心化肥

專題透視

新聞>FOCUS

【FOCUS】上海、義烏、秦皇島　封控漣漪效應正溢出

新聞>財經熱話

神華中煤季績靚獲瑞信升目標價　無懼疫情隱憂股價飆逾半成

新聞>大行報告

大行點睇港交所？一表盡覽！
品味生活
生活

中環人．溫天納

基建重招穩經濟及股市

命運占星台．占星師 Jupiter

金牛天蠍日月食會帶來財務衝擊、情緒不安？12星座會有甚麼失驚無神的影響？

陳世味道．陳俊偉

在香港品嘗烏克蘭家鄉菜式：正宗羅宋湯、煎手工薯餅、基輔炸雞扒！有一種良知叫捍衛正宗飲食文化
DIVA CHANNEL

酒意人生．梁淑意

酒菜配對有學問：品嘗魚子醬，為何香檳和伏特加是不二之選？為何不能配紅酒？

識食Hea住瘦．曾欣欣

素食者、雞蛋敏感都可吃曲奇、鬆餅？3款雞蛋替代品，DIY素蛋無難度！教你用花生醬代蛋做微波爐朱古力蛋糕！

藝術人的修藏物．伍常

《What Is Culture For》：藝術文化是療傷藥？此時此刻的香港，需要怎樣的「文化生活」？
健康好人生 Health Channel
三藥三方
踏入雨季小心濕邪傷身！健脾去濕「花生栗子扁豆薯仔瘦肉湯」，穀雨時節啱飲！
DSE應戰飲食秘笈！營養師：Omega-3增記憶助放鬆；中醫：吃8分飽減脾胃負擔
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/04/2022 15:30
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/04/2022 15:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/04/2022 15:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/04/2022 15:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
FOCUS28/04/2022
【FOCUS】上海、義烏、秦皇島　封控漣漪效應正溢出
財經熱話28/04/2022
神華中煤季績靚獲瑞信升目標價　無懼疫情隱憂股價飆逾半成
大行報告28/04/2022
大行點睇港交所？一表盡覽！
財經熱話28/04/2022
《午市前瞻》專家指深圳發消費券難刺激電商業績 料更多措施出台
財經熱話28/04/2022
【科技股】阿里巴巴曾漲近半成 短炒值博率勝騰訊？
大行報告28/04/2022
【大行炒D乜】中人壽績後　高盛摩通齊降目標價
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金