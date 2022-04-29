潘鐵珊：中海油績優惟憂油價難續處高位 三桶油首選中石化

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

美國首季GDP意外下跌1.4%，為2020年第二季以來首次收縮，會否窒礙聯儲局加息進程？中海油(00883)首季多賺逾1倍，超出盈喜預測範圍，並派發每股1.18港元末期息連特別股息。以上日（28日）收市價計，股息率達10.89厘！現價追入值博率高不高？多隻內銀股今日（29日）公布業績，哪一隻業績有望造好，績前部署策略如何？

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