  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

潘鐵珊：中海油績優惟憂油價難續處高位　三桶油首選中石化

29/04/2022

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊　

 

　　美國首季GDP意外下跌1.4%，為2020年第二季以來首次收縮，會否窒礙聯儲局加息進程？中海油(00883)首季多賺逾1倍，超出盈喜預測範圍，並派發每股1.18港元末期息連特別股息。以上日（28日）收市價計，股息率達10.89厘！現價追入值博率高不高？多隻內銀股今日（29日）公布業績，哪一隻業績有望造好，績前部署策略如何？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

87.650

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

224.200

異動股

01772

贛鋒鋰業

90.800

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.750
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 224.200
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 90.950
  • 02331 李寧
  • 59.750
  • 03968 招商銀行
  • 46.050
股份推介
  • 00151 中國旺旺
  • 6.960
  • 目標︰$8.00
  • 02883 中海油田服務
  • 7.940
  • 目標︰$8.60
  • 00830 中國建築興業
  • 2.380
  • 目標︰$2.70
  • 02196 復星醫藥
  • 33.000
  • 目標︰$37.28
  • 01800 中國交通建設
  • 4.530
  • 目標︰$4.60
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 339.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.750
  • 00388 香港交易所
  • 327.200
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.280
  • 00941 中國移動
  • 51.750
報章貼士
  • 02319 蒙牛乳業
  • 42.300
  • 目標︰$47.00
  • 02057 中通快遞－ＳＷ
  • 208.800
  • 目標︰$230.00
  • 00902 華能國際電力股份
  • 3.980
  • 目標︰$4.80
熱炒概念股
即時重點新聞

29/04/2022 09:48  《本港樓市》運房局:一手私宅潛在供應9.9萬伙創新高

29/04/2022 09:30  【外圍經濟】蘋果上季財報超預期，淨收入按年增8.59%

29/04/2022 09:19  【聚焦人幣】人幣中間價貶549點八連挫，報6.6177年半低

29/04/2022 08:23  【Ａ股維穩】內地股票交易過戶費今起總體下調50%，降投資成本

29/04/2022 07:50  《匯市走勢》美匯指數逼近104，是20年來最高

28/04/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３８﹒３億人幣，買美團沽建行

29/04/2022 08:46  【大行炒Ｄ乜】瑞信續看淡渣打，再有券商降港交所目標價

專題透視

新聞>開市Good Morning

潘鐵珊：中海油績優惟憂油價難續處高位　三桶油首選中石化

新聞>財經熱話

【虛幣世界】美股回穩加密貨幣上揚，市場料比特幣返42000

新聞>中國故事

《神州經脈》全國新冠確診稍見回落　滬指連升兩日　人幣創年半低
品味生活
生活

時事要聞

日圓一度失守6算 港人急兌換 日貨紛降價

娛樂情報

家屬低調處理喪事 曾江女兒：記住亡父好戲一面

小薯茶水間

大灣區抽獎送樓｜吸引港青北上發展？頭獎送250萬元中山市精裝單位！登記即有獎？符合4個條件即可參加！（附登記連結）
DIVA CHANNEL

藝術人的修藏物．伍常

《What Is Culture For》：藝術文化是療傷藥？此時此刻的香港，需要怎樣的「文化生活」？

古董投資秘笈．費吉

Louise Bourgeois與她的蜘蛛：看到巨大的天價蜘蛛，你會感動嗎？

「世」界味覺之旅．Saii Lee

日本九州高級燒肉店登陸！鹿兒島直送新村和牛，吃最原始肉香！燒肉Omakase食齊鹽燒汁燒多重滋味
健康好人生 Health Channel
知己知彼！分享「人類設計圖」應用之道︰如何跟情緒化、愛獨處的另一半相處？
「婚前婚後判若兩人，是他性情變了，還是打回原形？」幻想與現實的落差，本就是婚姻的定律？
轉天氣鼻塞、流鼻水！你係「肺虛」、「脾虛」定「腎虛」鼻敏感？按穴位+焗茶即時紓緩
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2022 10:51
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2022 10:51
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2022 10:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/04/2022 10:32
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
開市Good Morning29/04/2022
潘鐵珊：中海油績優惟憂油價難續處高位　三桶油首選中石化
財經熱話29/04/2022
【虛幣世界】美股回穩加密貨幣上揚，市場料比特幣返42000
中國故事28/04/2022
《神州經脈》全國新冠確診稍見回落　滬指連升兩日　人幣創年半低
財經熱話28/04/2022
渣打季績勝預期　股價飆逾一成創近兩月高
專訪28/04/2022
【無可匹敵】車股疫下見真章　比亞迪王者地位難撼動？業績有啟示
FOCUS28/04/2022
【FOCUS】上海、義烏、秦皇島　封控漣漪效應正溢出
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金