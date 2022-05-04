  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

熊麗萍：美團遭減持不反映大股東看淡前景　150元以下可吸

04/05/2022

 嘉賓：駿達資產管理投資策略總監　熊麗萍

 

　　科技股近日氣氛好轉，惟有主要股東乘機沽貨離場！美團(03690)非執行董事、紅杉資本創始及執行合夥人沈南鵬年內四度減持美團，合共套現逾120億元；京東集團(09618)創辦人劉強東亦減持京東健康(06618)套現逾4億，有何啟示？如何影響科技股走勢？比亞迪(01211)4月交付量錄得按月增長1%，遠比蔚小理標青，有望帶動股價表現？

 

 【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

163.700

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

96.750

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

241.400

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 163.500
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 96.750
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 241.200
  • 00059 天譽置業
  • 0.175
  • 06618 京東健康
  • 45.500
股份推介
  • 00168 青島啤酒股份
  • 63.900
  • 目標︰$78.00
  • 01238 寶龍地產
  • 2.680
  • 目標︰$3.18
  • 09699 順豐同城
  • 6.230
  • 目標︰$7.50
  • 02688 新奧能源
  • 106.700
  • 目標︰$125.40
  • 03339 中國龍工
  • 2.180
  • 目標︰$2.36
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 368.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 96.750
  • 00005 滙豐控股
  • 50.900
  • 00001 長和
  • 55.400
  • 00388 香港交易所
  • 338.800
報章貼士
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.000
  • 目標︰--
  • 03669 永達汽車
  • 7.270
  • 目標︰$9.00
  • 00941 中國移動
  • 51.650
  • 目標︰$56.00
熱炒概念股
即時重點新聞

04/05/2022 09:23  《異動股》匯控(5)開升逾2%，今日起斥10億美元回購

04/05/2022 09:23  《異動股》美團低開近2%，遭紅杉資本沈南鵬減持約4296萬股

04/05/2022 08:56  【大國博弈】對華懲罰性關稅7月到期，美貿易代表處斟酌是否延長

04/05/2022 07:50  《油金掠影》市場憂中國增長疲軟恐削需求，油價升勢乏力跌逾2%

04/05/2022 08:29  【俄烏開戰】馬克龍連任後首度與普京通話，歐盟擬推第6輪制裁

28/04/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３８﹒３億人幣，買美團沽建行

04/05/2022 08:32  【大行炒Ｄ乜】澳博績後大行評級目標迴異，最牛大和最熊大摩

專題透視

新聞>開市Good Morning

熊麗萍：美團遭減持不反映大股東看淡前景　150元以下可吸

新聞>財經熱話

【虛幣世界】市場靜候聯儲局議息，加密貨幣普遍低走

新聞>財經熱話

金管局：外匯基金首季投資虧損550億元　兩年來再度見紅
品味生活
生活

Foodie What’s On

捐窿捐罅尋幽探秘！尖沙咀正宗韓國好味道：爆肉爆膏醬油蟹、外脆內嫩燒鰻魚、油花滿布烤牛肋骨

Member Zone

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

有種生活

死亡沒想像中可怕！夫婦留港創社企推廣簡約殯儀+生死教育！殯儀社企負責人︰活好當下，愛要及時！
DIVA CHANNEL

Fashion

2022 Chanel春夏手袋精選！大熱Chanel 22以外，還有超可愛香水包、水桶包！不用$2萬都可入手Boy Chanel？

廚職背遊．梁芷靈

移民英國最想知：倫敦最佳居住地區最新排行！想與名人做鄰居，可留意邊區？

古董投資秘笈．費吉

張大千的《仿王希孟〈千里江山圖〉》與曾梵志的《最後的晚餐》，同是仿古之作，為何命運不同？
健康好人生 Health Channel
做好準備預防「長新冠」！營養學家：康服者4個飲食法則，含益生菌、發酵食品唔少得
尿頻！尿急！確診後仲會不舉、不育？港大發現染疫倉鼠睪丸萎縮，人類會嗎？專科醫生拆解新冠3大泌尿後遺症！
【強檢大廈名單 | 實用連結】新增40大廈！海桃灣、囍匯、嘉湖山莊上榜！一文睇清強檢大廈名單、14日內確診者居住大廈、疫苗檢測預約及快速測試平台連結（5月4日更新） 6
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/05/2022 11:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/05/2022 11:00
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/05/2022 11:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/05/2022 10:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
開市Good Morning04/05/2022
熊麗萍：美團遭減持不反映大股東看淡前景　150元以下可吸
財經熱話04/05/2022
【虛幣世界】市場靜候聯儲局議息，加密貨幣普遍低走
財經熱話03/05/2022
金管局：外匯基金首季投資虧損550億元　兩年來再度見紅
財經熱話03/05/2022
馬某事件阿里虛驚一場　小米遭印度扣資產沽壓重
香港要聞03/05/2022
【新冠肺炎】林鄭：5.19第二階段放寬社距措施　食肆5.5起可8人一枱
專訪03/05/2022
【陶冬專訪】俄黑土地陷「無米之炊」　端穩中國飯碗須握緊自己種子（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金