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黃瑋傑：恒指短期支持看19400　科技股博反彈首選美團

10/05/2022

嘉賓：輝立證券董事　黃瑋傑

 

　　港股長假期期間，外圍跌勢未止。美股三大指數連跌兩個交易日，隔晚（9日）以科技股掛帥的納指失守12000點關口，跌幅超過4％，ADR港股比例指較本港上日收市低747點，至19200水平，短期勢必考驗前低位？據報比亞迪(01211)湖南長沙工廠出現事故暫停生產，涉事工廠估計佔整體產量超過兩成。比亞迪ADR折合收報207.37港元，較上周五（6日）本港收市價低逾9％，今日（10日）股價難逃一跌？廣汽集團(02238)公布4月產銷數據，雖然交付量按年降近34％，但新能源汽車埃安品牌上月按年仍錄增長，隨新車項目獲批，以及計劃聯合發起規模逾10億人幣的能源產業基金，潛力再現？

 

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