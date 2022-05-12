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林家亨料美國6、7月各加息半厘　港股下試19400後再探底機會微

12/05/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　美國4月消費物價指數（CPI）按年升8.3％，雖然從上月高位回落，但回落幅度不及預期，隔晚美股跌勢未止，港股ADR、夜期均跌近400點，港股「第二隻腳」仍未被尋覓？北水連續21個交易日淨買入美團(03690)，累計規模約150億元，難道春江鴨入場，靜待好消息？寧德時代(深:300750)將推出新款納離子電池「麒麟電池」，有甚麼賣點？會否威脅比亞迪(01211)刀片電池的地位？

 

 

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