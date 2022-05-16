  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

潘鐵珊：恒指短期上望20400　阿里巴巴現價宜吸納！

16/05/2022

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

 

　　中概股有好消息！對沖基金橋水披露首季增持阿里巴巴(09988)及三大造車新勢力美股，刺激上周五（13日）中概股急升，港股今日（16日）能跟升？多隻科技龍頭本周公布首季業績，包括京東(09618)、騰訊(00700)及小米(01810)，業績有沒有睇頭？內地再放寬房地產政策，人民銀行周末下調首套房貸利率20基點，但內房首季合同銷售情況仍然不理想，面對人民幣貶值及債務問題，料中央的放寬措施何時能奏效？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

 

其他內房股相關新聞：
【內房曙光】內地降首置利率內房股起哄　惟料續受制銷售疲弱人幣貶值
《Ａ股焦點》碧桂園等３民營房企獲准本周發人民幣債，內房股再飆
《Ａ股行情》監管機構推動內房發債，滬綜指午後仍跌０﹒２１％
【內房困局】傳碧桂園、龍湖及美的獲選為示範房企，將於本周發債
《外資精點》高盛：料樓市寬鬆措施陸續出台，惟樓市指標續呈弱
【樓市鬆綁】東莞、南京續鬆綁樓市，放寬多孩家庭購房限制
【樓市鬆綁】人行減首置按息托市，分析稱中央欲刺激房地產需求
【樓市鬆綁】人行銀保監出手救市，首套房貸款利率下限降２０點子

 

 

其他匯控及渣打回購相關新聞：
【跌市買D乜】密密回購兼大行看好盈利前景　匯控渣打股價硬淨
傳匯控聘請投行Ｒｏｂｅｙ　Ｗａｒｓｈａｗ為分拆計劃提供建議
傳匯控將以花費耗時等為理由反對分拆亞洲業務
渣打（２８８８）上周五倫敦回購近２００萬股，總值約１﹒１億元
匯控（００００５）上周五港英斥８３６７萬元回購１７５萬股

 

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

163.500

異動股

00175

吉利汽車

12.540

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

84.600

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 32,223.42
    +26.76 (+0.083%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,008.01
    -15.88 (-0.395%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 11,662.79
    -142.21 (-1.205%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升95.533
變動率︰+1.417%
較港股︰+1.31%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升74.221
變動率︰+1.204%
較港股︰+0.23%
02628 中國人壽
按盤價(HKD)︰跌11.100
變動率︰-1.669%
較港股︰+0.36%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌354.344
變動率︰-1.744%
較港股︰+1.24%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升3.410
變動率︰+14.815%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升27.950
變動率︰+7.583%
SFUN 搜房網
按盤價(USD)︰升3.020
變動率︰+4.134%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌28.000
變動率︰-4.988%
精選美股 More
TWTR
推特
按盤價(USD)︰跌37.390
變動率︰-8.178%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌61.700
變動率︰-9.091%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰跌99.680
變動率︰-10.028%
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰跌359.950
變動率︰-10.567%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 16/05/2022 20:39 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：17/05/2022 08:20
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 16/05/2022 20:39 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 163.500
  • 00175 吉利汽車
  • 12.540
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 84.600
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 88.600
  • 06618 京東健康
  • 45.500
股份推介
  • 00823 領展房產基金
  • 68.400
  • 目標︰$72.00
  • 02238 廣汽集團
  • 6.630
  • 目標︰$7.17
  • 01038 長江基建集團
  • 55.200
  • 目標︰$60.00
  • 00762 中國聯通
  • 3.700
  • 目標︰$4.03
  • 00152 深圳國際
  • 8.790
  • 目標︰$9.57
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 350.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 84.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 163.500
  • 00941 中國移動
  • 51.350
  • 01211 比亞迪股份
  • 237.600
報章貼士
  • 01347 華虹半導體
  • 27.150
  • 目標︰$31.00
  • 01910 新秀麗
  • 16.480
  • 目標︰$18.00
  • 00688 中國海外發展
  • 23.700
  • 目標︰$27.35
熱炒概念股
即時重點新聞

17/05/2022 07:50  《油金掠影》沙特或不提高石油產量，紐油漲逾3%，金價微升

17/05/2022 07:50  《華爾街內望》華爾街避險情緒上升，馬斯克玩殘推特股價跌逾8%

17/05/2022 08:20  新創建(659)佔50%合營料123億元售飛機租賃平台權益

17/05/2022 08:19  碧桂園(02007)計劃發一期公司債券，籌最高5億人幣

17/05/2022 08:15  《神州民企》先聲藥業(02096)抗新冠候選藥物獲准臨床試驗

17/05/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒２億人幣，買中海油沽騰訊

16/05/2022 08:33  【大行炒Ｄ乜】券商維持小米買入評級，惟大削目標價

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》三架馬車大開倒車　民營房企或本周發債　A場全線跌
人氣文章

新聞>財經熱話

【跌市買D乜】密密回購兼大行祝福　匯控渣打跟得過？
人氣文章

新聞>專訪

【專訪】陶冬：能源奇貨可居，歐洲經濟頭痛恐超預期
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

2023公眾假期出爐！復活節、聖誕節可自製10日長假！哪些日子可以請1放4？一文睇清2023年請假攻略！
人氣文章

時事要聞

3款香腸含獸藥代謝物 動物實驗可損關節 近90%樣本高鈉半數高脂
人氣文章

辦公室政治．潘少權

如何留得住一個不甘做普通員工的新人？破格升職？加薪5成？都輸給一個「等」字！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

夏天必備休閒單品！別再只穿鬆身牛仔褲！4個夏日復古有型Denim Items推介
人氣文章

Art & Living

藝遊5月：從Art Basel到Art Central再到French May，琳瑯滿目大型藝文活動大綻放，一洗疫情倦怠！
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

VO-YAGE的隨心之旅！本地時裝設計師Enzo以自家針織、解構式細節製作Boys to Menswear
健康好人生 Health Channel
人氣文章
多看綠色植物心情舒暢！不如去街市賞綠！給上班族的綠色便當：麻香豆鑲翠玉瓜
人氣文章
濕鞋急救大法！落大雨鞋襪全濕點算好？5招極速乾鞋兼除臭！邊款鞋一定不能用吹風機？
人氣文章
消委會測試 | 30款香腸大檢閱！8成半香腸高鈉、5成高脂！2款含致癌物！廚師牌含禁用獸藥代謝物超標13倍？$10 Sadia雞肉腸入選最高分！（附所有樣本評分） 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/05/2022 08:39
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/05/2022 08:39
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/05/2022 08:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/05/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
中國故事16/05/2022
《神州經脈》三架馬車大開倒車　民營房企或本周發債　A場全線跌
財經熱話16/05/2022
【跌市買D乜】密密回購兼大行祝福　匯控渣打跟得過？
專訪16/05/2022
【專訪】陶冬：能源奇貨可居，歐洲經濟頭痛恐超預期
FOCUS16/05/2022
【FOCUS】內地經濟續添壓　最高層籲防規模性失業
財經熱話16/05/2022
【內房曙光】內地降首置利率內房股起哄　惟料續受制樓市疲弱人幣貶值
財經熱話16/05/2022
【內房反彈】內地放寬樓控　邊隻內房現價最吸引？潘鐵珊教你換馬策略　進可攻退可守！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金