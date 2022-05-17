  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

黃瑋傑不建議績前部署騰訊　港股扭轉向淡形勢須達兩條件

17/05/2022

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　騰訊(00700)發表「可持續社會價值報告」，主席馬化騰指，集團收入與利潤增速放緩同時可借機轉型，創造高質量發展。當中有何含意？騰訊未來發展方向如何？傳獲選為示範房企的碧桂園(02007)、龍湖集團(00960)、美的置業(03990)齊發境內人民幣債券融資，對改善民企內房資金鏈短缺問題有多大幫助？

 

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

 

 

────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

 

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目

 

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

 

────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

171.000

異動股

00175

吉利汽車

13.460

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

88.750

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 170.900
  • 00175 吉利汽車
  • 13.380
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.350
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 93.250
  • 06618 京東健康
  • 46.900
股份推介
  • 00008 電訊盈科
  • 4.230
  • 目標︰$4.84
  • 00823 領展房產基金
  • 68.400
  • 目標︰$72.00
  • 02238 廣汽集團
  • 6.970
  • 目標︰$7.17
  • 01038 長江基建集團
  • 55.050
  • 目標︰$60.00
  • 00762 中國聯通
  • 3.720
  • 目標︰$4.03
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 362.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.350
  • 03690 美團－Ｗ
  • 170.900
  • 00388 香港交易所
  • 335.200
  • 01211 比亞迪股份
  • 251.600
報章貼士
  • 01179 華住集團－Ｓ
  • 22.850
  • 目標︰$29.00
  • 00688 中國海外發展
  • 23.750
  • 目標︰$26.50
  • 01999 敏華控股
  • 7.210
  • 目標︰$7.80
熱炒概念股
即時重點新聞

17/05/2022 10:15  【新冠肺炎】林鄭:與內地通關仍為首要目標，將堅持推進疫苗接種

17/05/2022 09:54  【新冠肺炎】林鄭:第二階段社距措施周四放寬，堂食至午夜12時

17/05/2022 09:23  《異動股》知乎高開14%，隔晚美股急升逾一成五，科技股造好

17/05/2022 09:20  【聚焦人幣】中國3月連續四月減持美債，持有量跌至逾三年最低

17/05/2022 08:45  【俄烏開戰】瑞典決定隨芬蘭一同加入北約，普京警告會有回應

17/05/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒２億人幣，買中海油沽騰訊

17/05/2022 08:30  【大行炒Ｄ乜】摩通升ＡＴＭ評級目標價，騰訊看４７０元

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】轉軚要夠快？！摩通升ATM評級及目標價
人氣文章

新聞>開市Good Morning

黃瑋傑不建議績前部署騰訊　港股扭轉向淡形勢須達兩條件
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】主要加密貨幣仍然下挫，比特幣三萬關演攻防戰
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

李家超：政務司長已有人選 國際關係複雜 部分人憂被針對婉拒
人氣文章

容我世說．張翠容

女記者遇害帶出以巴衝突的惡性循環 3
人氣文章

玩樂 What’s On

「賞你遊」明早10時起報名！共146個免費團！去迪士尼要補幾多錢？「賞你住」幾時開始報名？（附行程連結+酒店名單）
DIVA CHANNEL
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

CELINE的創意總監Hedi Slimane是時裝界的小學雞？ 1
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

珠寶首飾加持、金光閃閃的Met Gala！卡地亞Vintage鑽石頸圈最受爭議，Naomi Campbell將自己變成一件首飾？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

前日本領事館家廚主理！鐵板燒盛宴：臉蛋般大三陸野生黑鮑魚、仙台海鰻配鵝肝、日本和牛冠軍A5肉眼厚燒，嘗盡宮崎仙台名物
健康好人生 Health Channel
人氣文章
用力過度、肩頸膊痛？「二頭肌腱撕裂」點算好？2個動作即改善肩膊穩定性！
人氣文章
生蛇痛過生仔？嚴重可損視力、易中風？年過50歲、患長期病屬高危
人氣文章
美麗華(00071)的「驚人優勢」
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/05/2022 11:24
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/05/2022 11:24
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/05/2022 11:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/05/2022 11:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
大行報告17/05/2022
【大行炒D乜】轉軚要夠快？！摩通升ATM評級及目標價
開市Good Morning17/05/2022
黃瑋傑不建議績前部署騰訊　港股扭轉向淡形勢須達兩條件
財經熱話17/05/2022
【虛幣世界】主要加密貨幣仍然下挫，比特幣三萬關演攻防戰
中國故事16/05/2022
《神州經脈》三架馬車大開倒車　民營房企或本周發債　A場全線跌
財經熱話16/05/2022
【跌市買D乜】密密回購兼大行祝福　匯控渣打跟得過？
專訪16/05/2022
【專訪】陶冬：能源奇貨可居，歐洲經濟頭痛恐超預期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金