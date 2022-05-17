黃瑋傑不建議績前部署騰訊 港股扭轉向淡形勢須達兩條件

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

騰訊(00700)發表「可持續社會價值報告」，主席馬化騰指，集團收入與利潤增速放緩同時可借機轉型，創造高質量發展。當中有何含意？騰訊未來發展方向如何？傳獲選為示範房企的碧桂園(02007)、龍湖集團(00960)、美的置業(03990)齊發境內人民幣債券融資，對改善民企內房資金鏈短缺問題有多大幫助？

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