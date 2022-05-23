  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

潘鐵珊：四藍籌新貴納入後對大市影響不大　東方海外值博率最高

23/05/2022

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊　

 

　　季檢結果大爆冷！4隻藍籌新貴分別是中芯國際(00981)、東方海外(00316)、中升控股(00881)及中國宏橋(01378)。除了東方海外，另外三隻股份均走勢疲弱，如何解讀恒指公司決定？哪隻新貴追得過？至於龍頭科技股的的權重有變化，騰訊(00700)獲上調權重至8%，京東(09618)的權重上調幅度則最大！最新變動對股價有幾大影響？

 

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

 

 

────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

 

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目

 

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

 

────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

349.200

異動股

03690

美團－Ｗ

168.500

異動股

01024

快手－Ｗ

67.350

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 348.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 168.100
  • 01024 快手－Ｗ
  • 66.650
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 84.750
  • 02331 李寧
  • 54.700
股份推介
  • 06865 福萊特玻璃
  • 32.400
  • 目標︰$36.00
  • 00506 中國食品
  • 2.750
  • 目標︰$3.00
  • 00189 東岳集團
  • 9.850
  • 目標︰$9.00
  • 01999 敏華控股
  • 7.550
  • 目標︰$9.50
  • 01686 新意網集團
  • 6.200
  • 目標︰$6.95
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 348.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 84.750
  • 01211 比亞迪股份
  • 272.000
  • 00941 中國移動
  • 52.500
  • 03690 美團－Ｗ
  • 168.100
報章貼士
  • 01113 長實集團
  • 54.200
  • 目標︰$66.00
  • 01999 敏華控股
  • 7.550
  • 目標︰--
  • 00868 信義玻璃
  • 19.120
  • 目標︰$23.00
熱炒概念股
即時重點新聞

23/05/2022 11:32  【國際要聞】美日首腦舉行閉門會議，料稍後共同宣布印太經濟框架

23/05/2022 11:42  《外資精點》大摩:中升染藍將有5700萬美元資金流入，籲增持

23/05/2022 09:42  【新冠疫苗】劉宇隆：第4針保護力短，18至59歲僅少數需接種

23/05/2022 09:23  《異動股》季檢爆冷4股染藍，東方海外升逾3%，中芯升逾1%

23/05/2022 09:20  【聚焦人幣】人幣中間價續升731點子，報6.6756至兩周高

23/05/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１７﹒５億人幣，買中海油沽快手

23/05/2022 08:42  【大行炒Ｄ乜】券商齊降小米目標，最熊麥格理看８﹒４元跑輸大市

20/05/2022 18:10  《嚟緊炒Ｄ乜》小米股價見底估值平，分注部署博復甦

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】世衛認猴痘「極不尋常」　「長新冠」影響同漸顯
人氣文章

新聞>財經熱話

【恒指季檢】拆解京東跑出原因！短期仲有水位？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》中升有望受惠汽車下鄉　瑞聲成棄卒縱殘不宜買
品味生活
生活
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

中國的長中短線經濟前景 3
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

枯樹寒枝舞婆娑
人氣文章

陶冬天下．陶冬

美通脹蠶食盈利 日經濟陷入衰退
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

珍罕威士忌在手，喝掉還是賣掉好？品味Whisky考投資品味眼光，更考耐性！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

見城徒弟主理！Omakase級別丼飯！廚師發辦魚生飯，15款時令鮮味集一身！必試藍鰭吞拿魚飯、燒新鮮鯖魚飯，中環炙手可熱！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

前日本領事館家廚主理！鐵板燒盛宴：臉蛋般大三陸野生黑鮑魚、仙台海鰻配鵝肝、日本和牛冠軍A5肉眼厚燒，嘗盡宮崎仙台名物
健康好人生 Health Channel
人氣文章
最新疫情｜今增243宗確診！中環九如坊酒店疑爆疫！美國抵港夫婦檢疫後驗出BA.2.12.1，曾到訪筲箕灣、鰂魚涌等食肆！ 6
人氣文章
天氣濕熱霉菌出沒！吃發霉食物可誘發肝炎肝癌！專家：切除發霉部分仍有毒素！
人氣文章
祛濕、調經靠「茶療」？與中醫師組隊研養生花茶包，港女盼解決現代人亞健康問題！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/05/2022 14:03
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/05/2022 14:03
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/05/2022 14:03
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/05/2022 13:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章FOCUS23/05/2022
【FOCUS】世衛認猴痘「極不尋常」　「長新冠」影響同漸顯
人氣文章財經熱話23/05/2022
【恒指季檢】拆解京東跑出原因！短期仲有水位？
人氣文章財經熱話23/05/2022
《午市前瞻》中升有望受惠汽車下鄉　瑞聲成棄卒縱殘不宜買
人氣文章市場動向23/05/2022
【筍工獻給你：立即登記嚟數碼港互動招聘博覽2022】
人氣文章大行報告23/05/2022
【大行炒D乜】券商齊降小米目標價　最熊麥格理看$8.4跑輸大市
人氣文章開市Good Morning23/05/2022
潘鐵珊：四藍籌新貴納入後對大市影響不大　東方海外值博率最高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金