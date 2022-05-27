  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

溫鋼城：阿里巴巴最壞時間未過　95元有阻力！

27/05/2022

嘉賓：香港股票分析師協會理事 連敬涵

 

　　阿里巴巴(09988)將於今日（27日）收市後公布上季兼全年業績，在內地疫情、經濟放緩下，市場普遍不樂觀。阿里日中低見79.65元，創逾兩個月新低，暫連跌第四日，惟仍是現貨主板市場上資金淨主動買入第三多的股份，規模逾2億元。資金積極淨掃貨，績前可否博短線反彈？連敬涵認為，阿里處於內地監管風眼，加上業績被看淡，形容「不值得投資」。即使績後股價反彈，相信仍難以扭轉頹勢，短期只上望10天線（約85元）。

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

91.200

異動股

03690

美團－Ｗ

165.300

異動股

02333

長城汽車

13.040

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 91.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 165.000
  • 02333 長城汽車
  • 13.040
  • 00883 中國海洋石油
  • 12.080
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 133.600
股份推介
  • 00548 深圳高速公路股份
  • 8.220
  • 目標︰$9.50
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 64.050
  • 目標︰$70.00
  • 00581 中國東方集團
  • 2.080
  • 目標︰$2.46
  • 00390 中國中鐵
  • 5.490
  • 目標︰$5.88
  • 00762 中國聯通
  • 3.720
  • 目標︰$4.02
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 91.200
  • 00700 騰訊控股
  • 342.400
  • 00941 中國移動
  • 50.500
  • 01211 比亞迪股份
  • 267.000
  • 00388 香港交易所
  • 330.800
報章貼士
  • 01072 東方電氣
  • 8.580
  • 目標︰$10.00
  • 00750 水發興業能源
  • 1.180
  • 目標︰$1.28
  • 09999 網易－Ｓ
  • 161.300
  • 目標︰$170.00
熱炒概念股
即時重點新聞

27/05/2022 11:54  【香港政情】消息：李家超明赴京接受任命，料獲領導人接見

27/05/2022 10:21  《本港樓市》差估署:4月樓價指數按月升0.5%，終止三連跌

27/05/2022 09:59  【聚焦數據】4月工業企業利潤同比降8.5%，製造業挫逾二成二

27/05/2022 09:37  【聚焦數據】首四月全國規上企業利潤總額增速大幅收窄至3.5%

27/05/2022 09:29  港股高開529點，績後阿里巴巴急升12%，暫為表現最佳藍籌

27/05/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４０﹒４億人幣，買騰訊沽金蝶

27/05/2022 08:33  【大行炒Ｄ乜】阿里績後券商維持評級惟降目標價

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】阿里績後大行點睇　一chlick就知道
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫鋼城：阿里巴巴最壞時間未過　95元有阻力！
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》滬指守三千一惟外資再出走　人幣瀉逾6百點錄三連貶
品味生活
生活
人氣文章

廣告背後．袁靜

「荃灣豬肉檔AK」阿威爆紅！開設社交平台兼拍Skechers廣告！到底他是「虛火」定「實火」？
人氣文章

Shopping What’s On

Viu新網購平台VLoveShopping登場！開業限定優惠首單78折！必掃日本直送檸檬夾心酥餅、月桂冠清酒，仲有台式麻辣鴨血（附優惠碼）
人氣文章

健康大晒

最新疫情｜今增215宗本地感染個案！錄4宗本地個案疑染BA.2.12.1，2人在灣仔工作！下周二擴展特別探訪安排 6
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

只要眼光好，仙丹無處不在？要成功食到仙丹賺大錢，3個先決條件，缺一不可！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

引頸以待！名廚重新定義德國菜：7種香草醬配布列塔尼藍龍蝦、流浮山黑毛豬肉丸、嫩滑德國黑白牛！餐後彩蛋—小熊軟糖餐車！
人氣文章

Fashion

迷你名牌銀包：注目Louis Vuitton、Dior、Bottega Veneta款式，10款小尺寸銀包推薦！高貴實用兼備！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
重新定義「醫療床」: 鼓勵用家離床！開拓天花板以外世界
人氣文章
湯水達人Natalie｜高纖低卡！「韓式泡菜椰菜花飯」微辣開胃，夏日Keep Fit必備！新鮮／急凍椰菜花處理方法大不同？新手都可做到金銀蛋炒飯？
人氣文章
缺乏自信要靠自誇？以行為表現令他人讚歎？自戀也分高低層次！你屬於哪種？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2022 12:01
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2022 12:01
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2022 12:01
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/05/2022 11:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章大行報告27/05/2022
【大行炒D乜】阿里績後大行點睇　一chlick就知道
人氣文章開市Good Morning27/05/2022
溫鋼城：阿里巴巴最壞時間未過　95元有阻力！
人氣文章中國故事26/05/2022
《神州經脈》滬指守三千一惟外資再出走　人幣瀉逾6百點錄三連貶
人氣文章財經熱話26/05/2022
石藥盈利倒退大行紛降目標價　股價急插半成創一年低
人氣文章財經熱話26/05/2022
【阿里業績】績前撈貨博反彈？連敬涵：科技股唯獨唔買阿里！
人氣文章財經熱話26/05/2022
【除淨策略】中石化、中海油逾十厘息將除淨　有貨食胡或收息？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金