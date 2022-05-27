溫鋼城：阿里巴巴最壞時間未過 95元有阻力！

嘉賓：香港股票分析師協會理事 連敬涵

阿里巴巴(09988)將於今日（27日）收市後公布上季兼全年業績，在內地疫情、經濟放緩下，市場普遍不樂觀。阿里日中低見79.65元，創逾兩個月新低，暫連跌第四日，惟仍是現貨主板市場上資金淨主動買入第三多的股份，規模逾2億元。資金積極淨掃貨，績前可否博短線反彈？連敬涵認為，阿里處於內地監管風眼，加上業績被看淡，形容「不值得投資」。即使績後股價反彈，相信仍難以扭轉頹勢，短期只上望10天線（約85元）。

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