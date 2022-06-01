熊麗萍料減徵購置稅難刺激汽車銷量大增 比亞迪280元要唞氣

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

雖然環球通脹憂慮再度升溫，但上海今日（1日）起全面復市，加上國務院昨日（31日）公布33項穩經濟政策的細則，預計內地經濟復甦及政策利好可否成港股6月的強心針？細看今次措施細則，可見基建、中概股及汽車等消費企業，行行有份受惠，特別在平台經濟細則字眼上有調整，有何玄機？新經濟股可重新憧憬？乘用車購置稅減免細節出台，有多利好？

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