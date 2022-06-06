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溫傑：美團短期難返221元　科技股中長線首選騰訊

06/06/2022

嘉賓：獨立股評人 溫傑

 

　　美團(03690)上季業績勝預期，料本月外賣訂單量顯著復甦，第二季成績表值得憧憬？預計最快何時扭虧？比亞迪(01211)5月新能源車銷量按月升幅在高基數下只有8%，惟龍頭地位毋容置疑。不過，隨着復工復產，行業將重新聚焦芯片短缺問題？加上，Tesla據報裁員10%，對行業氣氛有多大影響？油組及盟友擬7月起加快增產，增幅擴大約50%遠超預期，油價前景有否改變？

 

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