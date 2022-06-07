黃師傅料市場阿里仍有戒心 短期目標約104元

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

據報內地監管機構將結束對滴滴出行(DIDI)網絡安全審查，將以罰款及國資入股1%完事。滴滴在美股退市前夕飆24%，納斯達克中國金龍指數半成，阿里巴巴(09988)具備最多「解禁」憧憬？美國落實將豁免東南亞四國光伏組件進口關稅兩年，惟據指美國商務部會繼續調查中國製太陽能板是否經過四國出口而規避關稅，暫時不宜掉以輕心？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載