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黃師傅料市場阿里仍有戒心　短期目標約104元

07/06/2022

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　據報內地監管機構將結束對滴滴出行(DIDI)網絡安全審查，將以罰款及國資入股1%完事。滴滴在美股退市前夕飆24%，納斯達克中國金龍指數半成，阿里巴巴(09988)具備最多「解禁」憧憬？美國落實將豁免東南亞四國光伏組件進口關稅兩年，惟據指美國商務部會繼續調查中國製太陽能板是否經過四國出口而規避關稅，暫時不宜掉以輕心？

 

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