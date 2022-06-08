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熊麗萍：重批遊戲版號象徵科技監管近尾聲　短炒首選阿里、快手

08/06/2022

嘉賓:駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　國家新聞出版署時隔近兩月重批遊戲版號，獲批版號達60個，比上次的多。騰訊(00700)、網易(09999)雖繼續榜上無名，惟騰訊能間接受惠？吉利汽車(00175)5月汽車總銷量按月增長23%，純電動車則按月增長44%。不過，首5個月銷量按年跌8%至近49萬輛，僅佔全年銷量目標三成，不達標機會甚高?中海油(00883)明日(9日)除淨，適逢近日多隻股份在除淨後顯著下跌，低位持有中海油應否提前食胡?

 

 

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