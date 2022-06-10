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溫鋼城：螞蟻仍有望上市惟估值不復從前　阿里跌至100元可撈貨短炒

10/06/2022

 嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　昨天（9日）市場流傳阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團擬重啟IPO計劃，不過中證監、螞蟻先後否認。但外媒其後再引述兩名消息人士力證傳聞，更指螞蟻最快下月重新遞交上市申請。消息如何解讀？隔晚阿里美股(BABA)挫逾8%，港股勢跟跌？嗶哩嗶哩(09626)首季經調整虧損擴大至16.5億元人民幣，隔晚美股插14%，本港中概科技股反彈浪近尾聲？蔚來(09866)指6月供應鏈和生產恢復正常，料交付量重上逾萬輛，對三大造車新勢力有沒有啟示？

 

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