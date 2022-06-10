溫鋼城：螞蟻仍有望上市惟估值不復從前 阿里跌至100元可撈貨短炒

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

昨天（9日）市場流傳阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團擬重啟IPO計劃，不過中證監、螞蟻先後否認。但外媒其後再引述兩名消息人士力證傳聞，更指螞蟻最快下月重新遞交上市申請。消息如何解讀？隔晚阿里美股(BABA)挫逾8%，港股勢跟跌？嗶哩嗶哩(09626)首季經調整虧損擴大至16.5億元人民幣，隔晚美股插14%，本港中概科技股反彈浪近尾聲？蔚來(09866)指6月供應鏈和生產恢復正常，料交付量重上逾萬輛，對三大造車新勢力有沒有啟示？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89





仲要為影片按 Like及開啟新片提示！



其他銀行股相關新聞：

歐央行預告下月僅溫和加息 匯控渣打續受壓 低吸此其時?

ＭｏｎｅｙＨｅｒｏ報告：銀行證券行股票戶口佣金相差可逾３５倍

《大行觀點》瑞士寶盛私銀：港銀行股基本面良好，樓市弱勢成隱憂



【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載