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黃瑋傑料港股續跑贏美股　阿里離場位97.5元

14/06/2022

 嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　「息魔」來襲，美國債息、美匯指數抽升，美股三大指數齊下滑，納指挫逾4%。雖然隔晚（13日）ADR及夜期均跌至20600水平，惟適逢三大行齊唱好中資股，港股抗跌力仍高？Tesla行政總裁馬斯克直言Tesla經歷了非常艱難的季度，比亞迪(01211)須否小心？

 

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