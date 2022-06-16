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林家亨料香港第三季跟隨美國加息　滙控上望58元

16/06/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　隔晚（15日）美國聯儲局宣布加息0.75厘，加幅是1994年以來最大。主席鮑威爾指有決心令通脹回落至2%目標水平，並預料加息0.75厘不會成為常態，刺激隔晚美股顯著反彈。加息步伐明朗化，有利港股氣氛？美國加息對銀行股刺激作用有多大？蔚來(09866)發布全新SUV-ES7，售價介乎47－53萬元人民幣，為同系首輛車定價高於50萬，定價會否太進取？內險股獲摩通唱好行業低谷已過，中國平安(02318)為行業首選，板塊前景如何判斷？

 

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