溫鋼城：續看好港股月內表現 20700以下為短炒入市良機

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

隔晚（16日）美股一改前日走勢，三大指數齊下挫。道指跌穿三萬關，納指挫4%。今日（17日）為美股四期結算日，對港股有何影響？市場對經濟衰退憂慮增，有甚麼板塊能獨善其身？天齊鋰業(深:002466)來港上市傳獲港交所批准，能否帶挈贛鋒鋰業(01772)？Tesla美國電動車全線加價；而蔚來(09866)將發布售價約20萬元人民幣的新品牌，競爭力堪憂？新東方在線(01797)掀起教育股炒風，還能否追入？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動