  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

黃瑋傑：恒指短期或跌穿50天線　新東方在綫買入後帳面蝕10-15%離場

21/06/2022

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　騰訊(00700)上周一（13日）連兩天減持新東方在綫(01797)共7460萬股，套現7.2億元。教育股散水，對騰訊可謂好消息？美團(03690)被創辦人王興減持10萬股B類股份套現，作公益捐贈，如何解讀？中電(00002)受累受累於澳洲業務遠期合約公平值不利變動，預告半年轉虧；單以首5個月計綜合營運虧損至37億元，公用收息股穩健時代不再？

 

 【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

01797

新東方在綫

18.900

異動股

00002

中電控股

68.000

異動股

00005

滙豐控股

51.200

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01797 新東方在綫
  • 19.060
  • 00002 中電控股
  • 68.050
  • 00005 滙豐控股
  • 51.100
  • 01282 寶新金融
  • 0.064
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 116.700
股份推介
  • 00285 比亞迪電子
  • 20.050
  • 目標︰$23.90
  • 01755 新城悅服務
  • 9.060
  • 目標︰$9.47
  • 03171 Ａ三星區塊鏈
  • --
  • 目標︰--
  • 01569 民生教育
  • 0.660
  • 目標︰$0.76
  • 00881 中升控股
  • 56.400
  • 目標︰$64.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 377.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 104.200
  • 00002 中電控股
  • 68.050
  • 00005 滙豐控股
  • 51.100
  • 00388 香港交易所
  • 360.400
報章貼士
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 139.500
  • 目標︰$160.00
  • 03700 映客
  • 1.500
  • 目標︰$2.00
  • 06049 保利物業
  • 51.950
  • 目標︰$54.50
熱炒概念股
即時重點新聞

21/06/2022 10:19  《新股上市》傳安永正籌備分拆諮詢業務獨立上市，籌逾百億美元

21/06/2022 09:45  《異動股》匯控(00005)升3%，隔晚英國股市揚逾5%

21/06/2022 09:23  《異動股》中電(00002)低開2%，料中期將錄得綜合虧損

21/06/2022 09:31  《異動股》新東方在綫續跌逾3%，遭騰訊減持套現7.2億元

21/06/2022 09:07  金管局入市承接52.2億港元沽盤

21/06/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２３﹒２億人幣，買小鵬沽中海油

21/06/2022 08:33  【大行炒Ｄ乜】摩通降中電目標至６３元，升電能、長建至增加比重

17/06/2022 18:15  《嚟緊炒Ｄ乜》中國晶片內需強，中芯走勢改善回落可吼

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】摩通降中電評級兼大削目標價　click入嚟睇下
人氣文章

新聞>開市Good Morning

黃瑋傑：恒指短期或跌穿50天線　新東方在綫買入後帳面蝕10-15%離場
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】美股休市加密貨幣暫喘定，比特幣企二萬美元
品味生活
生活
人氣文章

飛常談．鄧飛

俄國信息戰？ 2
人氣文章

娛樂情報

《正義的算法》演律師 陳柏霖疫情下拍劇呻唔慣
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

人才招聘全球化！傳統HR將被淘汰！學會「程式語言」，不出國都能開創潛在商機！
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

約女模私影性感照算出軌嗎？相比贏一場交輸掉感情，還有甚麼更好的拆彈方法？
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

你是超級名牌眼中的庶民嗎？Chanel計劃開設高消費客戶的獨立精品店，是將潛規則立體化？
人氣文章

港女講男．妮洛

致曾經愛過的人：無緣對面不相逢，過去的真的過去了，留下的是辜負還是回憶？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
男友那話兒不夠長？要多長才夠滿足伴侶？有些東西，比長度更重要
人氣文章
奧米加3可降血壓！最新研究：每日攝取幾多先有用？對哪些人效果最顯著？實際應該吃甚麼？
人氣文章
消委會｜測試15款床單！防蟎效果理想！過千元CASABLANCA抑菌力最差、輸畀$59平價貨色？一款含致癌物！即睇所有床單分數排名
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/06/2022 11:15
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/06/2022 11:15
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/06/2022 11:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/06/2022 10:48
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章大行報告21/06/2022
【大行炒D乜】摩通降中電評級兼大削目標價　click入嚟睇下
人氣文章開市Good Morning21/06/2022
黃瑋傑：恒指短期或跌穿50天線　新東方在綫買入後帳面蝕10-15%離場
人氣文章財經熱話21/06/2022
【虛幣世界】美股休市加密貨幣暫喘定，比特幣企二萬美元
人氣文章財經熱話20/06/2022
騰訊兩天減持新東方在綫共7460萬股　套現7.2億元
人氣文章中國故事20/06/2022
《神州經脈》LPR如預期持穩　滬指悶跌深市炙熱　外資轉流出
人氣文章專訪20/06/2022
【專訪】陶冬：日圓急貶開啟區域貨幣競貶大門（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金