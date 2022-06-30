  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

林家亨：港股7月回調至保歷加通道中軸　料天齊鋰業招股反應理想

30/06/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

 　　內地科網公司滿幫(美:YMM)，以及看準旗下BOSS直聘(美:BZ)昨日（29日）宣布完成全面整改，旗下應用程式恢復新用戶註冊。審查風波有望落幕，惟隔晚兩股不升反跌，滿幫更跌逾一成，其他中概股亦表現牛皮。為何科技監管鬆綁無助刺激中概科技股表現？京東集團(09618)與騰訊(00700)重續戰略合作協議，如何解讀這次合作？天齊鋰業(09696)今日起招股，最多集資134億元，成為年內集資額最大的新股，投資者應否抽新股？

 


【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

153.800

異動股

01797

新東方在綫

19.880

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

112.700

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 153.200
  • 01797 新東方在綫
  • 19.820
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 112.500
  • 00175 吉利汽車
  • 18.060
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 128.300
股份推介
  • 01204 博維智慧
  • --
  • 目標︰--
  • 01503 招商局商業房託
  • 2.580
  • 目標︰--
  • 00285 比亞迪電子
  • 25.100
  • 目標︰$32.50
  • 02158 醫渡科技
  • 9.480
  • 目標︰$8.90
  • 02361 中康控股
  • --
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 360.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 112.500
  • 03690 美團－Ｗ
  • 200.800
  • 00388 香港交易所
  • 390.600
  • 00175 吉利汽車
  • 18.060
報章貼士
  • 03319 雅生活服務
  • 12.900
  • 目標︰$14.28
  • 00816 金茂服務
  • 4.910
  • 目標︰$6.00
  • 00656 復星國際
  • 7.270
  • 目標︰$8.00
熱炒概念股
即時重點新聞

30/06/2022 08:17  《盤前攻略》美股指數個別發展，料港股高開數十點後爭持

30/06/2022 08:47  【大國博弈】美再制裁25個中國實體涉支持俄羅斯伊朗及中國軍方

30/06/2022 09:36  【香港政情】傳習近平今抵港見主要官員，明出席回歸慶典發表講話

30/06/2022 09:26  《異動股》京東(9618)微升，或發最多逾2億美元股份予騰訊

30/06/2022 08:32  《新股上市》名創優品開招入場費約4465元，淨籌最多8億元

30/06/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４８﹒８億人幣，買理想沽小鵬

30/06/2022 08:35  【大行炒Ｄ乜】摩通調低多隻內銀目標，交行由增加比重降至中性

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】摩通調低內銀股目標價　Click入嚟睇下
人氣文章

新聞>開市Good Morning

林家亨：港股7月回調至保歷加通道中軸　料天齊鋰業招股反應理想
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】比特幣仍苦守二萬美元關，三箭資本遭清盤惹疑慮
品味生活
生活
人氣文章

我要退休．羅國森

中電無端端要蝕錢？！
人氣文章

娛樂情報

MC HotDog新歌抽水惹禍 鄧紫棋Baby粉絲齊轟侮辱女性
人氣文章

時事要聞

習伉儷料今午抵港 或訪西九 賀一誠等參加慶典者 昨赴酒店閉環
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

工作忙、男友狂！勁OT再遇神疑鬼男朋友？人生會否太累？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

人均消費二百多！假日訂到下月底！Rosewood酒店最新海旁意大利餐廳！「水造」的羅馬方形薄餅、米蘭燉牛仔肉、手工意粉、傳統烤豬，在香港be a local Italian！
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

海水珍珠一定比淡水珍珠優勝？各有千秋！淡水珍珠奇形怪狀，且看設計師帶來甚麼驚喜？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
快、靚、正！「沙律翠生菜滷味素小鮑」清新爽口不失惹味
人氣文章
對疫苗存疑慮，反而更關注心臟健康？本港心臟檢查個案不跌反升，揪出隱性冠心病
人氣文章
黃斑病變都分「濕性」、「乾性」？疫情下遲覆診，35%患者視力下降！醫生：把握治療黃金期
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/06/2022 11:32
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/06/2022 11:32
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/06/2022 11:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/06/2022 11:13
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章大行報告30/06/2022
【大行炒D乜】摩通調低內銀股目標價　Click入嚟睇下
人氣文章開市Good Morning30/06/2022
林家亨：港股7月回調至保歷加通道中軸　料天齊鋰業招股反應理想
人氣文章財經熱話30/06/2022
【虛幣世界】比特幣仍苦守二萬美元關，三箭資本遭清盤惹疑慮
人氣文章財經熱話29/06/2022
ETF通下周啟動惟大行看法分歧　港交所400元關受阻下挫
人氣文章中國故事29/06/2022
《神州經脈》五中企協助俄軍工企業被制裁　A場急回滬指止四連漲
人氣文章財經熱話29/06/2022
內地放寬入境檢疫惟大行唱淡　熱炒旅遊航空餐飲股紛回吐
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金