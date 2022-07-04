溫傑：恒指短期20700見支持 下半年六大選股有一隻現價可買！

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

七一回歸未見有「大禮」，下半年開局，能否有「開門紅」？ETF通今日（4日）登場，4隻ETF納入北水名單，意味內地資金可以藉ETF買賣一籃子股份，當中包括阿里巴巴(09988)，對後市有何影響？另外，贛鋒鋰業(01772)正式收到中證監的《立案告知書》，涉及2020年某A股的內幕交易。車企公布上月交付量，比亞迪(01211)6月及上半年銷量齊升1.6倍；三大造車新勢力中，小鵬汽車(09868)上月和上半年交付量都跑贏理想汽車(02015)及蔚來(09866)，「小理蔚」排名可確立？

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