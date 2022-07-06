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熊麗萍料油價百美元有支持　中海油9.6-9.7元可上車

06/07/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　環球經濟衰退憂慮重燃，歐洲股市、油價齊重挫，美股則受惠於科技股而V型反彈。今日（6日）為美國首批對華產品徵稅到期日，減關稅落實的話，抵銷多少經濟衰退憂慮所帶來的影響？波羅的海乾散貨運價指數進一步跌至近兩個月新低，惟航運股或有望受惠於減關稅？天齊鋰業(09696)今午截飛，最新有傳以招股價範圍上限附近定價，要把握上市前的上車最後機會嗎？

 

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