  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

溫傑：恒指短期20700有支持　濠賭股前景未明只宜短炒

11/07/2022

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)涉嫌未依法申報過往的併購交易，被市監局處罰。當局表明目前企業積極配合調查，並且承諾加快完成調查案件。消息可否當監管明朗化解讀？如何影響科技股表現？澳門因疫情持續，今日（11日）起停市一周，意味逾兩年以來首次全面暫停所有賭場營業，濠賭股勢捱沽？新特能源(01799)發盈喜，料上半年純利55至60億元人民幣，股價破頂指日可待？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 


其他濠賭股相關新聞：
澳門停市一周首封賭場　濠賭股急挫博得過？
【新冠肺炎】澳門停市７日，團體促政府調整經援措施補助僱員
【新冠肺炎】澳門新增５９宗陽性個案，今輪疫情累計１５２６宗
澳門停市七日首封賭場，拖累恒指大跌５００點，賭股跌幅擴大
《異動股》濠賭股低開，金沙跌逾２％，澳門停七日兼首封賭場
【新冠肺炎】澳門今起暫停非必需工商活動７天，賭場關閉

其他鋰礦股相關新聞：
上海疫情再起惹斷鏈憂慮　贛鋒插逾半成　天齊港掛牌在即A股跌停
《Ａ股焦點》天齊鋰業跌停，「私募一哥」徐翔妻子稱其價格已高估
《Ａ股焦點》鋰礦股大幅回吐，天齊鋰業Ａ跌停，盛新鋰能瀉９％
【企業盈喜】紫金礦業（２８９９）料中期賺１２６億人幣升９１％

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

107.800

異動股

01211

比亞迪股份

270.200

異動股

00175

吉利汽車

17.000

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 31,187.48
    +13.64 (+0.044%)
  • 標準普爾500指數
    跌 3,844.41
    -10.02 (-0.260%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 11,343.37
    -29.23 (-0.257%)
精選預託證券 More
00386 中國石油化工股份
按盤價(HKD)︰跌3.452
變動率︰-0.543%
較港股︰-0.52%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌4.196
變動率︰-0.743%
較港股︰-0.57%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌5.110
變動率︰-0.989%
較港股︰-0.20%
00857 中國石油股份
按盤價(HKD)︰跌3.499
變動率︰-1.241%
較港股︰-1.44%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升56.870
變動率︰+3.967%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升46.470
變動率︰+3.038%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰升181.250
變動率︰+2.390%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升4.030
變動率︰+2.284%
精選美股 More
BA
波音
按盤價(USD)︰升148.441
變動率︰+8.359%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰升140.850
變動率︰+8.271%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰升15.805
變動率︰+5.719%
TWTR
推特
按盤價(USD)︰升34.105
變動率︰+4.456%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/07/2022 15:00 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：12/07/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/07/2022 15:00 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 107.800
  • 01211 比亞迪股份
  • 270.200
  • 00175 吉利汽車
  • 17.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 178.000
  • 02137 騰盛博藥－Ｂ
  • 10.980
股份推介
  • 02688 新奧能源
  • 129.800
  • 目標︰$144.00
  • 01848 中國飛機租賃
  • 4.960
  • 目標︰$5.77
  • 00921 海信家電
  • 9.410
  • 目標︰$11.00
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 158.400
  • 目標︰$200.00
  • 00081 中國海外宏洋集團
  • 3.850
  • 目標︰$5.41
人氣股
  • 01211 比亞迪股份
  • 270.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 107.800
  • 00700 騰訊控股
  • 337.800
  • 02333 長城汽車
  • 13.260
  • 03690 美團－Ｗ
  • 178.000
報章貼士
  • 01816 中廣核電力
  • 2.050
  • 目標︰$2.75
  • 01186 中國鐵建
  • 5.020
  • 目標︰$5.40
  • 01610 中糧家佳康
  • 3.720
  • 目標︰$4.50
熱炒概念股
即時重點新聞

12/07/2022 16:28  《盤後部署》恒指失守二萬一，比亞迪250元水平料有支持

12/07/2022 13:08  行會批出三個新巴士專營權，城巴新巴將合併

12/07/2022 15:35  【香港政情】行會決定公務員劃一加薪2.5%，生效日期4月1日

12/07/2022 17:38  中電以6.53億售印度公司10%權益，料錄一次性虧損9.8億

12/07/2022 17:48  《新股上市》傳螞蟻集團競爭對手連連數字科技最快明年赴港IPO

12/07/2022 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流入２４﹒７億人幣，買恒生國企沽碧服

12/07/2022 08:30  【大行炒Ｄ乜】高盛降騰訊京東目標價，微升阿里至１６３元

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

負面消息多　高盛降目標　騰訊創逾一月低阿里再插半成
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》6月信貸數據全面超預期　滬指穿三千三萬億成交斷纜
人氣文章

新聞>專訪

【專訪】陶冬：歐洲央行貨幣政策難首尾兼顧（有片）
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

炒數據
人氣文章

Foodie What’s On

炎夏狂吃水果！必學5大切水果秘技：水蜜桃一扭就開？如何切出高級日本餐廳造型蜜瓜？4 Steps將菠蘿輕鬆切件！
人氣文章

健康大晒

Power Nap｜有效過飲咖啡！小睡關鍵10分鐘提升記憶力！睡幾耐大腦就能「深層關機」？睡30分鐘有宿醉感？睡60、90分鐘又點？
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

一線之間，有條不紊： 沈平鋼筆下的香港，情懷未變！
人氣文章

港女講男．妮洛

面對恐怖情人怎辦？要學會頭也不回的轉身、安然的全身而退！
人氣文章

Beauty

頂輪失衡而導致迷茫？4個瑜伽動作，理清雜亂的思緒，尋回靈感和創造力
健康好人生 Health Channel
人氣文章
向安老業致敬！世紀疫症下，院友離世、員工先後染疫！10個院舍「疫境自強」故事！
人氣文章
港大城大聯合研究：電刺激角膜，激活大腦通路，或有助改善抑鬱及認知障礙！
人氣文章
乳房出現硬塊、分泌物、破損？或是乳腺癌！簡單泡「玫瑰柴胡茶」疏肝解鬱、行氣通絡！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/07/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/07/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/07/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/07/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/07/2022
負面消息多　高盛降目標　騰訊創逾一月低阿里再插半成
人氣文章中國故事12/07/2022
《神州經脈》6月信貸數據全面超預期　滬指穿三千三萬億成交斷纜
人氣文章專訪12/07/2022
【專訪】陶冬：歐洲央行貨幣政策難首尾兼顧（有片）
人氣文章財經熱話12/07/2022
【美國加息】李振豪：聚焦美國通脹數據　收息股勢受壓
人氣文章FOCUS12/07/2022
【FOCUS】6月信貸社融齊放閃　勿低估穩增長決心
人氣文章財經熱話12/07/2022
疫情再起憂斷鏈兼疑巴菲特高位減持　比亞迪急插一成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金