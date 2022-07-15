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溫鋼城：汽車股盈喜改善行業氣氛　一因素令比亞迪300元遇阻力

15/07/2022

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　據報阿里巴巴(09988)旗下阿里雲高層就警方數據大規模洩露事件被上海市當局約談，隔晚（14日）美股跌近5%。科技監管餘波未了，科技股短期難寄予厚望？比亞迪(01211)、長城汽車(02333)發盈喜，能否沖喜股價？斷供爛尾樓風波持續，多家內銀披露房貸風險，指風險可控，能否釋除市場疑慮？內房、內銀前景如何判斷？

 

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