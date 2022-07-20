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熊麗萍料商湯回購有望支持股價　短期上望2.6元

20/07/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　滴滴出行據報將被內地監管機構罰10億美元作處分，其後將解除暫停新用戶註冊的禁令，並可啟動香港上市程序，長達一年的監管終完結？對鬆綁中概股意義重大？商湯(00020)上市後首度回購股份，回購價2.1元，涉逾1400萬元，為坐艇者開啟逃生門工信部再強調擴大推廣新能源車，正研究延遲免徵購置稅，惟車股上日無力向上，北水持股有無啟示？

 

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