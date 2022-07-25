  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

溫傑：傳概股分類對紓緩中美審計爭議作用微　科技股首選美團

25/07/2022

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　美國聯儲局將於周四（28日）公布議息結果，本港月內已跌逾千點，已反映加息預期嗎？據報內地計劃為美國上市的中概股按數據敏感程度分類，從而避免逾百間中概股被逼退市，實際上可緩解市場對中概股的憂慮嗎？恒大(03333)與多名境外債權人達成基本共識，現時內地樓盤復工率達96%，內房股有望喘穩？另外，中國鋁業(02600)收購母企雲鋁19%股權，作價逾66億元人幣，如何判斷利好作用？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

326.400

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

96.700

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

133.200

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 326.400
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 96.700
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 133.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 188.200
  • 02007 碧桂園
  • 3.280
股份推介
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 133.200
  • 目標︰$165.00
  • 01979 天寶集團
  • 1.120
  • 目標︰--
  • 02276 康耐特光學
  • 4.820
  • 目標︰$5.79
  • 02269 藥明生物
  • 78.900
  • 目標︰$93.00
  • 02130 嘉泓物流
  • 9.020
  • 目標︰$11.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 99.600
  • 00700 騰訊控股
  • 326.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 188.200
  • 02333 長城汽車
  • 12.640
  • 00941 中國移動
  • 49.800
報章貼士
  • 00868 信義玻璃
  • 15.980
  • 目標︰$18.30
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 3.870
  • 目標︰$4.50
  • 02208 金風科技
  • 13.740
  • 目標︰$16.00
熱炒概念股
即時重點新聞

25/07/2022 13:32  恒地李家誠:通關有利釋放購買力，願配合政府加快房屋供應

25/07/2022 11:32  【外圍經濟】耶倫強調美國未算衰退，薩默斯認為經濟難以軟著陸

25/07/2022 10:39  《中概異動》小鵬挫7%，早段遭大戶持續沽貨，汽車股受壓

25/07/2022 10:21  【新冠肺炎】港府擬兩周內將酒店檢疫減至四或五日，同步推紅黃碼

25/07/2022 10:14  【內房困局】據報中國設房產基金支持房企，規模最高達三千億人幣

25/07/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１６﹒３億人幣，買特步沽藥明

25/07/2022 08:35  【大行炒Ｄ乜】摩通升廣汽至１０﹒５元；瑞信降潤啤百威亞太目標

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒大債務重組見進展兼中央再發聲力撐　內房反彈龍湖碧桂園飆半成
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》專家料恒指跌穿兩萬機會高 內房只屬反彈不宜撈底
人氣文章

新聞>中國故事

【上海特寫】疫情衝擊消費　上海商場空置率升　短期仍承壓
品味生活
生活
人氣文章

智城物語．方展策

全球離岸風電產值勢破千億美元！亞洲成增長火車頭！中、日、韓、台搶捕風力發電新商機！
人氣文章

政是有心．余君雋

離港不望香港好 4
人氣文章

Member Zone

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

鏤空設計、懸浮其中！Cartier、Chopard、Van Cleef & Arpels，充滿視覺創意的珠寶首飾設計
人氣文章

港女講男．妮洛

面對恐怖情人怎辦？要學會頭也不回的轉身、安然的全身而退！
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

米芝蓮星廚Chef Table：蘿蔔Taco雞皮鱈魚子醬、北海道象拔蚌刺身配茴香湯、花咲蟹茶碗蒸，一場精彩的cooking show！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
Free Time愈多愈好？未必！研究：休息15分鐘壓力倍增！休息時間過多令人幸福感下滑！怎樣才是「理想的休息時間」？
人氣文章
經常腰背痛、手腳麻？30歲人、60歲腰？一個動作即check你的脊椎年齡！4招讓脊椎不再「老」下去！ 新文章
人氣文章
現代教孩子好難！唔想一言堂？又怕他們闖禍？如何讓孩子學習生存之道？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2022 16:25
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2022 16:25
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2022 16:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/07/2022 16:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話25/07/2022
恒大債務重組見進展兼中央再發聲力撐　內房反彈龍湖碧桂園飆半成
人氣文章財經熱話25/07/2022
《午市前瞻》專家料恒指跌穿兩萬機會高 內房只屬反彈不宜撈底
人氣文章中國故事25/07/2022
【上海特寫】疫情衝擊消費　上海商場空置率升　短期仍承壓
人氣文章財經熱話25/07/2022
【跌跌不休】新特能源暫七連跌 溫傑籲有貨今日睇位止蝕！
人氣文章大行報告25/07/2022
【大行炒D乜】瑞信評啤酒股　最睇好邊隻？一click就知道
人氣文章開市Good Morning25/07/2022
溫傑：傳概股分類對紓緩中美審計爭議作用微　科技股首選美團
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金