黃瑋傑：阿里短期上望107元 未宜過分憧憬獲北水買貨

嘉賓:輝立證券董事 黃瑋傑

阿里巴巴(09988)宣布申請在港主要上市，料今年年底完成，意味有望獲納入「北水」買賣名單。憧憬北水進場，股價能否否極泰來？新能源車股持續弱勢，哪隻股份值得守？

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