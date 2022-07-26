  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

黃瑋傑：阿里短期上望107元　未宜過分憧憬獲北水買貨

26/07/2022

 嘉賓:輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　阿里巴巴(09988)宣布申請在港主要上市，料今年年底完成，意味有望獲納入「北水」買賣名單。憧憬北水進場，股價能否否極泰來？新能源車股持續弱勢，哪隻股份值得守？

 

 立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 


其他商湯相關新聞：
疑軟銀部署沽貨商湯急插逾半成　低吸此其時？
陳茂波：與中央商討容許內地企業在港分享敏感數據
據報阿里巴巴調整美國業務目標，遠低於３年前計劃
《汽車新勢力》商湯夥廣汽戰略合作，加速智能汽車研發
《異動股》商湯低開近４％，ＣＣＡＳＳ增１４％股份料為軟銀持有

 

 其他匯控相關新聞：
英美猛加息預期升溫匯控渣打造好　惟需留意即將公布中期業績
《駐滬專電》上海發布１０２個重大項目，獲授信３３６６億元
《異動股》中國平安升逾３％突破１０天線，報４８﹒９元
匯控（５）香港股東非正式會議８月２日舉行，管理層在港出席會議

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

104.400

異動股

00688

中國海外發展

22.750

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.270

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 104.400
  • 00688 中國海外發展
  • 22.750
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.270
  • 03800 協鑫科技
  • 3.740
  • 06098 碧桂園服務
  • 22.350
股份推介
  • 00732 信利國際
  • 1.810
  • 目標︰$2.00
  • 01999 敏華控股
  • 7.370
  • 目標︰$9.00
  • 00168 青島啤酒股份
  • 77.450
  • 目標︰$85.00
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 137.100
  • 目標︰$165.00
  • 01979 天寶集團
  • 1.200
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 104.400
  • 00700 騰訊控股
  • 329.400
  • 02333 長城汽車
  • 12.900
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.270
  • 00388 香港交易所
  • 368.200
報章貼士
  • 02273 固生堂
  • 39.650
  • 目標︰$53.02
  • 03393 威勝控股
  • 2.820
  • 目標︰$3.45
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 213.000
  • 目標︰$247.40
熱炒概念股
即時重點新聞

26/07/2022 16:40  《盤後部署》恒指21500料成反彈阻力，阿里巴巴宜短炒為主

26/07/2022 13:18  據報阿里巴巴調整美國業務目標，遠低於3年前計劃

26/07/2022 18:57  《本港樓市》嘉華國際5.51億奪醫院道地皮，低於市場預期下限

26/07/2022 11:01  匯控(5)香港股東非正式會議8月2日舉行，管理層在港出席會議

26/07/2022 17:02  《匯思－余偉文》外匯基金上半年料顯著虧損，惟表現宜中長線評估

26/07/2022 17:47  【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒９億人幣，買中海外沽舜宇

26/07/2022 08:31  【大行炒Ｄ乜】券商齊降蒙牛及飛鶴目標，招商證券首予九毛九買入

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》地產金融對接會召開　國產新冠口服藥首獲批　A場升
人氣文章

新聞>財經熱話

英美猛加息預期升溫匯控渣打造好　惟需留意即將公布中期業績
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】弱經濟體違約進逼　地產危機亟需拆彈
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

夏天電費特別貴？一文睇清20款家電估計電費！原來1匹冷氣機開8小時電費唔使$10？焗爐、暖爐每小時電費高到咁？
人氣文章

快樂退休．曾智華

中招後，官又矇，民又矇
人氣文章

娛樂情報

暫未能還原車禍經過 林志穎意識清楚將動手術
DIVA CHANNEL
人氣文章

ArtInvest．Bosco Hong、Helena Hau

ArtInvest：Adam Handler、LY的作品升得快，也跌得快？新晉藝術家作品值得購藏嗎？購藏時需注意甚麼？
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

《線條下的香港》：畫家沈平筆下那悠悠日常，宛如一扇歲月之窗，讓你重訪香港舊日時光
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

像懷石般精緻！中環最新Omakase推介！天然木製冰箱熟成魚鮮、蕉葉燒名古屋海鰻、時令燒子持香魚、毛蟹蟹蓋，庭園中感受夏之詩意
健康好人生 Health Channel
人氣文章
氣溫每升9℉，心臟病發風險增5%？戶外運動出現這兩種反應要盡快降溫！
人氣文章
夏天啱吃！清香暖胃 「香荽薑黃素肉魯淮山米粥」，脾胃零負擔
人氣文章
辦公室易萌情，還要做戲？催促公開關係，不是為名正言順，而是方便開始另一段地下戀情？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/07/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/07/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/07/2022 19:45
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/07/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章中國故事26/07/2022
《神州經脈》地產金融對接會召開　國產新冠口服藥首獲批　A場升
人氣文章財經熱話26/07/2022
英美猛加息預期升溫匯控渣打造好　惟需留意即將公布中期業績
人氣文章FOCUS26/07/2022
【FOCUS】弱經濟體違約進逼　地產危機亟需拆彈
人氣文章專訪26/07/2022
【專訪】陶冬：中國大幅減持美債有三重考慮（有片）
人氣文章財經熱話26/07/2022
疑軟銀部署沽貨商湯急插逾半成　低吸此其時？
人氣文章財經熱話26/07/2022
【議息前瞻】東亞黃燕娥：無懼美國經濟衰退　部署美元資產仍值博！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金