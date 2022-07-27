  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

熊麗萍：碧桂園配股集資規模少料僅屬杯水車薪　短期或跌穿3元

27/07/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　內地日前據報批准設立房地產基金計劃，內房股歌舞昇平；碧桂園(02007)隨即折讓12.6%配售8.4億股，淨籌近28億元償還境外債，內房憂患能否迎刃而解？行業勢迎配股潮？中概股退市危機繼續發酵，據報美國監管機構不接受內地對審查會計底稿作任何限制，相關股份不宜再吼？如同嗶哩嗶哩(09626)和阿里巴巴(09988)般雙重上市是唯一出路？此外，阿里巴巴將於下周四（4日）公布上季業績，目前多間券商看淡，更有傳阿里調低美國電商業務的增長目標；即使憧憬將獲納入港股通名單，前景也難被看好？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

100.700

異動股

09968

滙景控股

0.285

異動股

02007

碧桂園

3.190

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 100.800
  • 09968 滙景控股
  • 0.285
  • 02007 碧桂園
  • 3.190
  • 01797 新東方在綫
  • 18.640
  • 02331 李寧
  • 65.650
股份推介
  • 02666 環球醫療
  • 4.880
  • 目標︰$5.43
  • 00732 信利國際
  • 1.760
  • 目標︰$2.00
  • 01999 敏華控股
  • 6.960
  • 目標︰$9.00
  • 00168 青島啤酒股份
  • 77.850
  • 目標︰$85.00
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 131.100
  • 目標︰$165.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 100.800
  • 00700 騰訊控股
  • 322.400
  • 00001 長和
  • 52.600
  • 00388 香港交易所
  • 367.600
  • 02333 長城汽車
  • 12.500
報章貼士
  • 09858 優然牧業
  • 2.980
  • 目標︰--
  • 01995 旭輝永升服務
  • 5.950
  • 目標︰$8.46
  • 02628 中國人壽
  • 11.820
  • 目標︰$13.00
熱炒概念股
即時重點新聞

27/07/2022 10:38  【新冠肺炎】澳門昨無新增確診個案，今波累計個案維持1816宗

27/07/2022 10:24  《本港樓市》差估署:6月樓價指數按月跌1.14%，創一年半低

27/07/2022 09:26  《異動股》碧桂園(2007)低開11%，擬折讓12.6%配股

27/07/2022 09:23  《中概異動》阿里巴巴低開3%，過去一年遭軟銀減持逾3億股

27/07/2022 08:39  名創優品遭沽空機構狙擊ADS急跌，董事會獨立調查指控

27/07/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒９億人幣，買中海外沽舜宇

27/07/2022 08:35  【大行炒Ｄ乜】高盛點評物管股，睇好中海物業睇淡世茂服務

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】微軟谷歌業績齊遜　財報季一關鍵詞放閃
人氣文章

新聞>財經熱話

碧桂園抽水還債碧服遭大削目標價　大行唱淡房產基金　內房物管齊急挫
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》專家料恒指下試兩萬點機會高 藥明康德91元關鍵
品味生活
生活
人氣文章

健康大晒

林超英消暑大法｜蚊帳內開USB風扇！垂直百葉簾擋陽光！前天文台台長仲有乜招數戰勝酷熱天氣？
人氣文章

健康解「迷」

酷熱天氣狂灌水降溫，小心熱衰竭損害中樞神經！每小時唔可以飲超過幾多杯？
人氣文章

形象UP！．藍婷

學懂做人比學懂做事更重要！吸收善知識要及時！《論語》課程8月開課！
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

除了腕錶和家具，Art Deco風格的眼鏡也值得收藏！1930年代的百年古董眼鏡，還能在哪裏尋獲？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

像懷石般精緻！中環最新Omakase推介！天然木製冰箱熟成魚鮮、蕉葉燒名古屋海鰻、時令燒子持香魚、毛蟹蟹蓋，庭園中感受夏之詩意
人氣文章

Fashion

小白鞋怎麼選？不妨穿上這雙連凱特王妃、Chiara Ferragni、Hailey Bieber都愛的意大利國民小白鞋
健康好人生 Health Channel
人氣文章
夏天啱吃！清香暖胃 「香荽薑黃素肉魯淮山米粥」，脾胃零負擔
人氣文章
Free Time愈多愈好？未必！研究：休息15分鐘壓力倍增！休息時間過多令人幸福感下滑！怎樣才是「理想的休息時間」？
人氣文章
夏天去濕邪大法推薦：刮痧！行氣活血、舒筋活絡仲可排毒養顏減肥？4類人不宜
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/07/2022 14:41
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/07/2022 14:41
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/07/2022 14:41
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/07/2022 14:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章FOCUS27/07/2022
【FOCUS】微軟谷歌業績齊遜　財報季一關鍵詞放閃
人氣文章財經熱話27/07/2022
碧桂園抽水還債碧服遭大削目標價　大行唱淡房產基金　內房物管齊急挫
人氣文章財經熱話27/07/2022
《午市前瞻》專家料恒指下試兩萬點機會高 藥明康德91元關鍵
人氣文章財經熱話27/07/2022
【新能源車】理想L9一個月兩度出事故　現價具吸納價值？
人氣文章大行報告27/07/2022
【大行炒D乜】高盛點評物管股　睇好中海物業睇淡世茂服務
人氣文章開市Good Morning27/07/2022
熊麗萍：碧桂園配股集資規模少料僅屬杯水車薪　短期或跌穿3元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金