林家亨料本港季內加息 滙控49元可吼

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

聯儲局毫無懸念地宣布加息0.75厘，主席鮑威爾罕有暗示未來或放慢加息步伐，並強調不認為美國經濟必然衰退。美股顯著上升，沉寂一時的港股有望重拾升勢？不過，亦要考慮本港短期或加息的因素，相關股份例如地產、銀行股如何是好？減持潮停不了！美團(03690)再遭非執董沈南鵬套現約12億元，股價注定受壓？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！



其他地產股相關新聞：

樓價續跌美猛加息 惟可吼低負債高息地產股

【美鷹加息】經絡料港加息條件逐漸形成，今季尾或調升最優惠利率

恒隆地產（１０１）中期基本盈利升０﹒８％，本港租賃收入跌４％

恒隆地產（１０１）中期少賺１３％至１９﹒４８億，中期息１８仙

【美鷹加息】陳茂波：本港樓市仍具韌性，加息對銀行構成風險低

【美鷹加息】余偉文料港元拆息加快上升，銀行或上調存貸息率

其他匯控相關新聞：

美猛加息惟本港銀行續不加P 匯控先升後跌渣打造好 關注兩行業績

【美鷹加息】恒生（０００１１）維持最優惠年利率５厘不變

【美鷹加息】渣打維持優惠利率５﹒２５厘不變，上調美元儲蓄利率

【美鷹加息】畢馬威料港元拆息上升趨勢將持續，不良貸款或增加

【美鷹加息】中銀香港（２３８８）維持最優惠利率５厘不變

【美鷹加息】經絡料港加息條件逐漸形成，今季尾或調升最優惠利率

匯豐明起上調美元儲蓄存款戶口利率至０﹒２５厘

【美鷹加息】尚渤：衰退憂慮緩加息步伐，港元或將不止與美元掛勾





【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動