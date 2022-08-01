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溫傑：阿里股價已反映退市風險　惟業績難寄予厚望

01/08/2022

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　港股於7月跑輸美股，8月開局，陸續有重磅股公布業績，對港股有何啟示？阿里巴巴(09988)被美國證交會列入「預定摘牌名單」，阿里美股上日（7月29日）收跌11％。但事實上，阿里近日已率先申請轉為香港主要上市，料年底前生效，可抵銷是次消息的利淡影響？匯控(00005)及恒生(00011)日內公布業績，前者料受惠於英國、美國加息等，而後者就受累於內房問題，或要增加信貸減值撥備。兩者績前績後有何部署建議？

 

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