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黃瑋傑：信義光能回A難抵銷業績差　料12.5至14元區間上落

02/08/2022

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　國家新聞出版署公布8月獲批遊戲版號名單，共69款遊戲獲批，惟騰訊(00700)、網易(09999)等四度榜上無名，或反映公司在遊戲整改仍未達當局要求，如何解讀？信義光能(00968)上半年純利按年倒退38%，毛利率更大跌逾20個百分點，原因在哪？最壞時間仍未過去？三大造車新勢力上月汽車交付量均按月跌逾20%，罕有地跑輸哪吒汽車、零跑汽車等初創企業，或限制它們的反彈勢頭？

 

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