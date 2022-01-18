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輕鬆數碼營商 始於周全保障

18/01/2022

有人說今天是世代交接的新時代，創新科技領域運用人工智能、大數據分析、雲端運算等嶄新技術，為不同規模的企業開創業務發展的無限可能。不過，部分中小企仍未理解數碼轉型的關鍵性，或對於如何踏出第一步感到茫無頭諸。今次就帶大家一起輕鬆成為「數碼轉型新力軍」，讓數碼科技成為日常業務重要部分。

 

數碼轉型事在必行

近年為了迎接數碼新時代，不論跨國還是本地企業大幅提升了數碼資源的支出，疫情下更加快了中小企業數碼轉型的步伐。智能數碼城市3.0調查指出 ，82%香港中小企認為數碼轉型是推動業務成功的主要關鍵，當中70%更視之為業務的基礎。他們希望運用創新科技改善企業營運模式，加強客戶個人化產品和服務，為業務注入新元素，打造營商優勢並提升市場競爭力。

 

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網絡安全潛在風險

隨著業務數碼化的驅使，運用雲端儲存與大數據的應用範圍越漸擴大，網絡安全亦成為企業在數碼轉型的成功關鍵之一。亞洲雲端運算協會有報告指出72%本地中小企網絡中都存有潛在風險的應用程式，意指不論是網上營銷、電子商貿平台，還是企業內部運作中使用的雲端管理系統，皆有可能遇上網絡安全的威脅。最新公布的「HKT香港企業網絡保安準備指數2021」顯示本港中小企的網絡保安準備指數由42.7 上升4.9至47.6 ，反映出他們明白網絡保安問題的重要性。

 

安達保險香港及澳門地區總裁杜國威(Doug White) 提到︰「全球疫情促使很多企業對數碼科技的依賴日益急升，並需要調整其營運模式。數碼科技已從推動增長及/或效率轉變成為所有企業的命脈。不過，數碼化帶來了重大風險，例如增加了網絡安全威脅及額外的責任挑戰。」新數碼世代成為理所當然的大趨勢，企業在轉型帶來新機遇的同時，可能面對潛在未知的風險影響營運，因此必須了解如何加強企業保障，確保業務得以順利經營。

 

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度身訂造方案提升靈活性

為了讓企業安心推行數碼轉型，市面上各種網絡保險提供了部分解決方案，對中小企來說，這只能覆蓋他們部分需要，反而一份專屬的綜合方案，除了集合多種基本保障外，更增設了多項度身訂造的附加保障供自由選擇，讓企業獲得更靈活、更切合需要的方案。

 

有本地食品代理商從傳統批發銷售營運模式轉型至網上平台銷售，隨著業務及客戶群不斷擴大，把客戶資料存放在雲端以便進行分析作個人化推廣，但數據外泄、電子盜竊、惡意攻擊、甚至人為錯誤等潛在風險威脅將有機會發生。

 

管理層選擇保障方案時需考慮：

-基本保障

-因疫情影響貨物運輸，一旦業績受阻甚至中斷時的保障

-因意外遺失或損毁之貨物及存貨的保障

-因系統或人為失誤而涉及私隱責任時的保障

 

要跟上時代的巨輪，只要提前做好一套完善的風險管理預備，配合切合需要的保障方案，人人都可以成為「數碼轉型新力軍」，迎接數碼新時代！

 

了解更多: https://www.chubb.com/hk-zh/campaign/sme-business.html

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