  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

無縫可靠無線網絡服務增強智能化物業管理

26/01/2022

HKT
 

現今數碼化時代，物業管理亦應用上創新科技，新興樓宇早在興建之時，已設置智能物業管理系統及裝置，透過物聯網（IoT）及其他新興科技，打造出優質的物業管理，營造舒適的智能生活。優質智能化的物業管理，除了具備先進的智能物業管理系統及裝置，亦要配備快速、安全可靠的網絡服務方為上策。而HKT Managed Wi-Fi 服務正正為物業管理公司提升物業管理服務質素，統一網絡監測平台讓企業改善管理、節省成本，讓智能建築的通訊能夠無縫連接。

 

HKT x Cisco物聯網方案     提高物業管理服務質素

不少物業管理公司已廣泛採用物聯網（IoT）科技，以提升物業的水平、管理效率和質素。物聯網即是通過互聯網把裝置和設備連在一起，透過感測器、軟件和其他技術的互連物件和設備，通過傳輸和接收資料，然後互聯互通交換資料並作出所需的指令。

 

而HKT 與思科(Cisco)聯手打造物聯網方案，通過 Wi-Fi 網絡，物業管理公司能夠提供以下服務，例如：傳感器、自動燈光控制、安全攝像頭、智能門鎖等Cisco IoT裝置。此外，更可感應用戶習慣並作出分析，提升服務質素。而透過雲端技術，物業管理公司亦可在員工值班時，透過Wi-Fi網絡定位，向安排員工委派任務，並安排附近的員工處理緊急客戶請求，讓企業能夠更有效率地管理工作人員，令物業管理更完善！

 

image2

 

強勁網絡安全  保障企業減風險

HKT的安全商業專線上網服務提供獨有的雙重網絡保障，以靈活、達至電訊商級別的網絡過濾及防黑客保護，再配合雲端為基礎，以及物業系統的網絡防護，確保伺服器和電腦的網絡安全，保護終端用戶免受惡意軟件、勒索軟件、網絡釣魚電子郵件等網絡攻擊。而網絡監控中心更提供24 x 7無間斷網絡監控，為用戶監察錯處及外來威脅，即時解決潛在風險。

 

智能監控工具助企業節省時間與開支

除此之外，HKT一直致力為各行各業提供資訊及通訊科技產品及方案，推出嶄新的「統一網絡監測平台」（Enterprise Managed Service Portal）服務，大大提高企業營運效率、節省成本、應對多個地點的服務支援。管理團隊能夠透過平台服務即時監測遠程的網絡設備，隨時查閱網絡狀態、用戶及設備使用情況，快速了解系統的連接方式，以及哪些問題會影響網絡設備的表現，同時消除盲點，避免重要服務中斷影響運作。萬一出現網絡連接問題，I.T.團隊亦能夠毋需實地驗查，透過實時網絡狀態，遙距解決有關故障。

 

點擊網址了解更多HKT 企業方案計劃內容: https://bit.ly/3rQBWCC

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

01024

快手－Ｗ

86.300

異動股

01171

兗礦能源

17.940

異動股

02318

中國平安

63.100

更多市場動向

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 34,679.11
    +381.38 (+1.112%)
  • 標準普爾500指數
    升 4,428.17
    +71.72 (+1.646%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 13,871.70
    +332.40 (+2.455%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升54.813
變動率︰+2.043%
較港股︰+1.69%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升63.446
變動率︰+1.431%
較港股︰+0.55%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌55.350
變動率︰-1.113%
較港股︰-0.63%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌460.627
變動率︰-2.745%
較港股︰-0.17%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌2.865
變動率︰-5.446%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌55.360
變動率︰-6.958%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.795
變動率︰-7.439%
SFUN 搜房網
按盤價(USD)︰跌3.880
變動率︰-7.619%
精選美股 More
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰升113.080
變動率︰+13.318%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰升17.380
變動率︰+8.489%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升196.405
變動率︰+5.805%
T
AT&T
按盤價(USD)︰跌25.038
變動率︰-5.448%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 26/01/2022 12:53 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：26/01/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 26/01/2022 12:53 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01024 快手－Ｗ
  • 86.300
  • 01171 兗礦能源
  • 17.940
  • 02318 中國平安
  • 63.100
  • 00136 恒騰網絡
  • 2.490
  • 00941 中國移動
  • 53.400
股份推介
  • 01620 富盈環球集團
  • 0.188
  • 目標︰--
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 125.200
  • 目標︰$143.50
  • 00992 聯想集團
  • 8.410
  • 目標︰--
  • 00017 新世界發展
  • 32.000
  • 目標︰$35..00
  • 00960 龍湖集團
  • 45.400
  • 目標︰$50.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 473.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 116.900
  • 00941 中國移動
  • 53.400
  • 00005 滙豐控股
  • 53.900
  • 00388 香港交易所
  • 461.400
報章貼士
  • 01209 華潤萬象生活
  • 43.850
  • 目標︰$50.00
  • 00868 信義玻璃
  • 21.100
  • 目標︰$25.00
  • 02331 李寧
  • 76.650
  • 目標︰$87.50
熱炒概念股
即時重點新聞

26/01/2022 17:07  《盤後部署》恒指整固未見大方向，料恒指五十天線上爭持

26/01/2022 13:56  【恒大困局】恒大位於河南焦作養生谷項目爛尾，當地政府收回土地

26/01/2022 17:35  【企業盈喜】華潤啤酒料去年純利按年增1.1倍至1.24倍

26/01/2022 16:46  金管局料本港淨息差下調空間有限，港銀面對內房風險敞口不大

26/01/2022 18:35  《新股上市》創新奇智暗盤潛水逾4%，每手蝕115元

26/01/2022 17:42  【北水炒Ｄ乜】淨買入５２﹒４億人幣，買美團沽建行

26/01/2022 08:21  【大行炒Ｄ乜】摩通削國泰目標價兼降級，大摩瑞信維持兗礦目標價

專題透視

新聞>中國故事

《神州經脈》IMF大降中國今年經濟預測　A場回穩收升成交再縮

新聞>財經熱話

真盈喜？假盈喜？兗礦料去年盈利倍增股價反跌　大摩籲減持目標價夠狠

新聞>市場動向

無縫可靠無線網絡服務增強智能化物業管理
品味生活
生活

玩樂 What’s On

農曆新年2022｜新春商場打卡特集！經典Garfield展、5.5米高太平許願樹、人氣白爛貓！同場加映商場優惠（不斷更新）

娛樂情報

否認秘戀蟲草大王一年 李佳芯決絕︰無任何發展空間

命運占星台．占星師 Jupiter

2022年重點星象：南北交點在金牛天蠍，意味財務資源大重整？有4個星座最受影響！
DIVA CHANNEL

後起之秀．Zoe_Normalchic

新年家居布置靈感不私藏！不可錯過的室內設計IG帳號推薦！

The Dapper Style．汝勤

由紳士洋服到街頭運動風，回顧過去100年的時裝風格，汲取Layering穿衣法的精髓

Beauty

美容院關閉？在家做Facial吧！高效面膜推介，趕走口罩肌、回復健康光澤肌！
健康好人生 Health Channel
正向心理學：新一年擺脫負面情緒！做「感恩練習」增抗逆力、幸福感！
農曆新年Eat Clean策略！做好餐單計劃，賀年零食、糕點食得開心又放心！
特首，可否畀條生路行？ 5
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2022 01:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/01/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
中國故事26/01/2022
《神州經脈》IMF大降中國今年經濟預測　A場回穩收升成交再縮
財經熱話26/01/2022
真盈喜？假盈喜？兗礦料去年盈利倍增股價反跌　大摩籲減持目標價夠狠
市場動向26/01/2022
無縫可靠無線網絡服務增強智能化物業管理
FOCUS26/01/2022
【FOCUS】微軟營收創紀錄　雙劍合璧元宇宙
財經熱話26/01/2022
英美加息預期升溫　金融股普遍造好　匯控渣打表現最標青
財經熱話26/01/2022
【一聲號令】習近平喊話新能源股即聽話 哪種能源現階段潛力高？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金