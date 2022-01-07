螞蟻銀行（香港）推「東主貸」個人貸款計劃 助中小企資金靈活週轉

螞蟻集團旗下的螞蟻銀行（香港）推出專門為中小企老闆 度身訂造的「東主貸」貸款計劃，是全港首間為中小企老闆提供無抵押個人循環貸款服務的虛擬銀行；更首創「先息後本」個人循環貸款的彈性還款機制，三個月還款期首2個月只需要支付利息，緩解每月還款壓力，幫助中小企老闆解決資金週轉問題。

「東主貸」四大特色 方便中小企老闆資金週轉

疫情陰霾近2年，影響不少商戶生計，令不少中小企商戶面臨資金流問題。「東主貸」根據中小商戶需要，提供四大特色，幫助中小企東主解決燃眉之急，渡過難關：

首創「先息後本」先付利息再還本金：以3個月還款期為例，首2個月客戶只需支付利息，本金於第三個月清還。若客戶提前還款，則可減少支付的利息金額。

免費預先申請信貸額，隨時提取即時到賬：開立螞蟻銀行港元儲蓄賬戶後，只需要透過螞蟻銀行（香港）應用程式提供本地商業登記號碼信息及近3個月銀行月結單，經核實後即可獲批核 。客戶屆時可隨時在獲批信貸額內提取金額使用，即時到賬，借款按日計息，不借不收息。

按日計息彈性還款，無額外收費：還款週期為三個月，客戶可根據自身情況提前還款，只需按日支付利息，無額外費用。

無限次循環使用：客户可在已批核信貸額內多次提取貸款，額度無限次循環使用。

螞蟻銀行（香港）行政總裁梁妍勛表示：「螞蟻銀行（香港）一直希望利用本身在科技與創新領域的優勢，為本港市民提供一個嶄新金融服務選擇，同時亦著力服務本港中小企業。『東主貸』的推出是繼『存款寶』後，螞蟻銀行（香港）在促進本港普惠金融發展的又一里程碑，目前率先惠及個人商戶。下一步將會與不同平台合作，助力其商戶，達至三贏。」

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