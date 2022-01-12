【扣稅之寶】點買年金先最精明？

相信有不少打工仔都希望可以學懂投資理財的知識，提早規劃理想退休生活，但如果你不是投資天才，能夠每次「出手」都賺到盤滿砵滿，可能考慮年金相關產品也不失為一個穩定的理財計劃，甚至幫你慳不少稅項開支。

甚麼是年金？

年金是一種比較長年期的人壽保險產品，一般而言投保人向保險公司繳付保費後，可於年金期內分期獲得派發既定的收入，直至年金期完結為止。一般來說，年金可分為「即期年金」與「延期年金」兩類。即期年金沒有累積期，投保人一次過繳付保費後，隨即每月領取年金收入。延期年金則設有累積期，投保人可一筆過或分期繳付保費，讓資金在累積期內積存生息及繼續投資，待一段時期後(例如退休時)才開始領取年金收入。

合資格延期年金產品保費有機會可申請稅務扣除！

除了「財息兼收」，市場上部分延期年金產品亦提供人壽及意外身故保障，讓投保人獲得更多重保護。人壽為例，若受保人不幸身故，視乎保單條款，受益人將可獲一筆過收取身故賠償，以減輕財政負擔。

至於意外身故保障，若受保人於延期年金保單生效期間不幸意外身故，除了得到身故賠償，視乎保單條款，保單指定的受益人更可額外獲得意外身故保障。另外，合資格的延期年金產品 （QDAP）的保費更有機會可申請稅務扣除！

簡單來說，合資格的延期年金產品可以為你帶來至少三種好處：穩定年金收入、潛在稅務扣減、額外保障例如人壽及意外保障。

潛在可節省稅款有多少？

其實市場上有些合資格延期年金的保證回本期長達20年，但有些計劃回本期最快8年！而相關保費更可申請扣稅！而相關保費更有機會可申請稅務扣減，保單持有人（香港納稅人）每課稅年度最多可享港幣60,000元稅務扣除總額 (此金額為適用課稅年度之合資格年金保費及可扣稅強積金自願性供款的總扣除額)，若以現時累進稅率中的最高稅率17%計算，每課稅年度潛在可節省稅款可達港幣10,200元。

如已婚人士及其同住配偶兩人均為香港納稅人及有應課稅入息，可以就兩人已繳保費合併申請延期年金稅務扣減，每個課稅年度可申請年金扣稅總額高達港幣120,000元，而每名納稅人所申請的年金扣除額不得超過港幣60,000元的個人上限。

何謂合資格延期年金產品？

何謂合資格的延期年金產品呢？即是產品已獲保監局認證，條件包括保費總額最少港幣180,000元，供款期最少5年；年金領取期最短10年；年金領取人年屆50歲或以上才領取年金入息；保險公司須披露產品內部回報率，供客戶評估和比較；清楚列明延期年金保證金額回報和非保證金額回報；以及附加保障（例如危疾保障、住院現金等）保費須與合資格延期年金保費清楚分開等披露規定。

至於回報方面，市場上大部分合資格的延期年金計劃的每月年金收入包括保證及非保證部份。不過要提提大家，之前消委會發表有關年金的調查結果顯示，各個年金計劃的保費、年期及回報率等都差異很大。而且保險公司的非保證年金及紅利會受到各種因素影響，最壞情況下可能是零。

按個人需要及財務情況尋找合適年金產品作退休部署

雖然是人壽保險產品，但申請程序快捷方便，市場上部分產品不用透過經紀或排隊申請，只需在家上網填寫及繳交申請表，最快十分鐘即完成投保手續。而繳費方式亦很簡單，市面上有些產品已接受信用卡付款，除了賺取信用卡積分，年金產品亦可能提供限時優惠，享受雙重禮遇。

整體而言，市場上各款年金產品的供款期、入息期、保證程度及身故賠償安排條款等各有不同。而且年金是長期人壽保險產品，所以購買年金後想提早退保或終止保單，都可能會導致財務損失，特別於保單生效初期提出退保，最終收到的退保金額可能大幅低於已付保費，因此作為一個精明的理財者，記得要了解產品及多作比較，並按個人需要及財務情況檢視是否能支持長遠理財計劃，尋找適合自己的年金產品作退休計劃部署。

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