A股首掛高開兼擬回購Ｈ股 中移急升半成大摩看65元

中移動(00941)(滬：600941)A股今日(5日)在上交所掛牌，高開9.4%，報63元(人民幣．下同)，總市值達1.34萬億元，另集團公布於2月7日起回購不超過20.48億股香港股份，若以昨日(4日)收市價48港元計算，涉及資金近千億，大行紛唱好，其中大摩最牛看65港元。中移動H股受刺激，今早高開5.7%報50.75港元，半日維持升約半成。

(Shutterstock圖片)

戰投陣容強勁申購反應熱烈 為近10年來規模最大A股IPO

中移動前日(3日)已發布公告指，公司A股將於今日在上交所上市。中證監早前核准其上市申請後，中移動於12月22日啟動A股IPO網上、網下申購。根據發行安排，中移動本次發行股數為8.457億股，發行價每股57.58元，相較於其H股溢價約50至60%，超額配售權若全數行使，集資額將達560億元，將成近10年來規模最大的A股IPO，亦將取代去年8月回A集資471億元的中電信(00728)，成為A股史上第五大IPO。中移動董事長楊傑在A股IPO儀式上表示，公司將再接再厲、勇毅前行，奮力開創高質量發展新局面，成為A股市場具有長期投資價值的優秀上市公司。

中移動回A獲19家戰略投資者捧場，獲配數量共計4.22億股，約佔綠鞋前公司本次發行總量的49.9%，合計認購金額達243億元。戰略投資者陣容強勁，為國家級投資平台、大型央企、知名保險機構、互聯網公司、大型跨國企業及境外主權財富基金等，包括有社保基金、國家電網、中國一汽、中國人壽(02628)(滬：601628)及京東(09618)等。而根據公司公布的網上申購情況及中簽率顯示，連同超額配售部分，回撥後網上發行中簽率約0.12%，有效申購倍數為805.68倍。

不過，中移動早前披露的A股IPO發行結果顯示，網上網下投資者棄購金額合計達7.56億元，創下歷史紀錄。此前A股棄購金額最高的是郵儲銀行(01658)(滬：601658)，總棄購金額為6.53億元。相關未繳款認購股數全部由聯席主承銷商包銷，包銷金額佔綠鞋全額行使後發行規模的比例為1.35%。

2月7日起擬回購不超過20.48億股H股 最多佔發行總數10%

另外，中移動董事長楊傑於A股IPO網上路演時表示，已制定了上市後三年內穩定公司A股股價預案，並運用綠鞋資金保障A股上市後的後市穩定。他又提到，如果股價長期重大偏離真正價值，可考慮在適當時機回購股份。而中移動早前在港交所公告，於2021年3月26日股東周年大會上，股東授權董事會在香港聯交所購回香港股份。從公司A股超額配售行使期2月7日結束，公司將可回購不超過20.48億股香港股份，相當於不超過股東周年大會當日已發行香港股份數目的10%。若以昨日收市價48元計算，涉及資金最多達983億元。中移動指，用以回購股份的資金全部來自中移動可動用的流動現金或營運資金。

(《開市Good Morning》節目截圖)

瑞銀指回購屬正面驚喜 大摩指抵銷部分A股發行攤薄效應

瑞銀發表研究報告，認為消息屬正面驚喜，留意到該公司此前從未回購過H股，以48港元的股價計算，回購意味著代價將高達126億美元，而中移動截至去年上半年的手頭現金為570億美元，該行維持中移動「買入」評級，H股目標價60港元。瑞銀又指，投資者普遍期待公司回A股上市後，在3月份發表全年業績時將公布改善股息政策等消息，又預計電信營運商的基本面復甦趨勢將會維持多年。

摩根士丹利亦指，該潛在回購對市場來說屬正面訊號，抵銷了部分A股發行所帶來的攤薄效應，予中移動「增持」評級，H股目標價65港元。是次擬回購的實際金額雖未明，但港交所要求最低自由流通量門檻為25%(包括所有市場的發行)，這意味著最多只能回購7.8%的已發行H股。

熊麗萍：回購對股價幫助較大 可待回落至49元吸納

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目則指，A股上市及回購都不是新消息，其中A股波幅雖大但H股始終有折讓料不會跟隨，而回購因素對股價幫助就較大，惟股價反映後或有調整，另近期政府對5G發展多了正面言論，如果內地5G發展今年加快，加上回購並非一次過，會持續一段時間，如股價跌得多，公司認為估值不合理就會有回購動作撐起股價，料46港元應有很大支持，中線具投資價值，不過可待消息消化回落至48至49港元才吸納。

中移動H股半日升5.52%收報50.65港元，連升3日累升8.23%，成交44.99億港元，A股則升3.8%報59.77元人民幣。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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