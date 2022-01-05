  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】加持光環變減持魔咒　騰訊套現為逆風綢繆？

05/01/2022

　　好心分手，股價遭殃，下一個輪到誰？繼聖誕節前大手派息式減持京東(09618)後，中國互聯網股「一哥」騰訊(00700)周二(4日)晚再宣布，減持新加坡互聯網新秀Sea(冬海集團)2.6%股權。減持消息拖累Sea在美股價一夜急瀉11%，騰訊急於套現(預計至少28億美元)背後是否有說不出的苦衷？

 


概念股股價齊作鳥獸散

 


　　有「東南亞騰訊」之稱的Sea，旗下遊戲業務Garena最新季度活躍用戶　(QAU)高達7.29億，電商業務Shopee位居去年全球電商APPs下載量之首，數字支付業務SeaMoney最新一季處理支付額按年增111%至近50億美元－－蒸蒸日上似遠未見頂，惟騰訊選擇此時激流勇退，擬將所持投票權降至10%以下，拖累Sea股價失守200美元大關，過往籠罩於加持光環之下的一眾「騰訊概念股」齊作鳥獸散。

 

 

騰訊將「科技向善」稱為公司新的使命願景。

 


　　拼多多、B站、鬥魚、唯品會、蔚來在美股價分別跌11%、9%、8%、4%、5%，上月遭變相減持14.7%的京東及市場押注或是下個減持對象的美團(03690)，在港股價今早雙雙創月低，騰訊自身半日則收跌3.5%。

 


　　儘管新聞稿寫得無懈可擊，將減持稱為「釋放投資部分價值」、「提供資源以支持其他投資及社會責任項目」，但背後到底有何玄機？

 



留意「社會責任項目」

 



　　自第三季淨利潤增幅錄得10年來首次按年下跌起，騰訊等互聯網大廠「過冬」之聲不絕於耳，最新的「一葉知秋」是快手調整員工福利，取消免費早午餐及下午茶；字節跳動在歐洲推出電商Fanno，悄悄賣起平貨；百度、愛奇藝、蘑菇街等紛紛被曝裁員。

 


　　去年股價挫逾兩成、仍穩居中國股市市值頭把交椅的騰訊(不計台積電)，進入2022年，遊戲、網絡廣告、商業支付等業務面臨的逆風不減，其中，由人行數字貨幣研究所開發的數字人民幣APP（試點版）周二(4日)在安卓、蘋果應用商店上架，未來勢衝擊騰訊明星產品「微信支付」。

 


　　此外，由北京大學互聯網發展研究中心領銜發布的首份《中國大安全感知報告（2021）》，大吹「數字安全」風，指多達6成公眾認為個人數字信息有被洩露風險、7成公眾感到算法「算計」自己，加上九大國企被指禁用微信，此王牌應用未來會否遭拆分或如螞蟻消費金融引入國資，可謂一切皆有可能。

 


　　騰訊新聞稿看似輕描淡寫的「社會責任項目」，背後擔負多少對社會「負責任」的數字化轉型投名狀，是一杯待飲的苦酒還是一扇新的大門，揭盅時間正加速倒數中。

 

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此


 

 

 另外，安里控股主席兼行政總裁黃偉康，今午亦在【hot talk 1 點鐘】SEA 2022年選股，立即重溫

 

 

 

其他騰訊相關新聞：

【騰訊減持】騰訊減持Sea觸發科技股災　已跌抵中長線買入價？

QQ減持Sea　大行點評價？

《拆局麒想－林嘉麒》騰訊連番減持投資，有助實現自身價值

閱文（７７２）基於騰訊雲發行中國首個網文數字藏品ＮＦＴ

《Ａ股焦點》市監局發１３份行政處罰書，騰訊阿里概念Ａ股齊潛水

《異動股》京東集團跌近６％，慧捷科技加入京東科技集團

【重拳監管】網信辦：應用程序提供者不得從事危害國家安全

 

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

02250

德盈控股

2.390

異動股

01928

金沙中國有限公司

21.000

異動股

00027

銀河娛樂

45.000

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02250 德盈控股
  • 2.390
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.000
  • 00027 銀河娛樂
  • 45.000
  • 01877 君實生物
  • 59.000
  • 00136 恒騰網絡
  • 2.310
股份推介
  • 01093 石藥集團
  • 9.900
  • 目標︰$11.10
  • 01157 中聯重科
  • 5.450
  • 目標︰$5.80
  • 01986 彩客化學
  • 1.350
  • 目標︰$1.60
  • 01919 中遠海控
  • 15.260
  • 目標︰$17.48
  • 00857 中國石油股份
  • 3.900
  • 目標︰$6.40
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 465.600
  • 00005 滙豐控股
  • 55.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 128.500
  • 00941 中國移動
  • 50.550
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 6.600
報章貼士
  • 02380 中國電力
  • 4.120
  • 目標︰$5.50
  • 02343 太平洋航運
  • 3.330
  • 目標︰$3.93
  • 00683 嘉里建設
  • 20.500
  • 目標︰$23.80
熱炒概念股
即時重點新聞

17/01/2022 16:37  《盤後部署》恒指短期或下試23700點，比亞迪可留意

17/01/2022 12:50  【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！

17/01/2022 17:48  【內房困局】據報世茂許榮茂正以15億元放售中環中心兩層辦公樓

17/01/2022 17:59  澳門上季貴賓百家樂博彩收入跌至2020年第三季以來最低

17/01/2022 16:05  【恒大困局】恒大:上月底復工率92.9%，1月擬交樓3萬套

17/01/2022 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨買入２４﹒６億人幣，買美團沽騰訊

17/01/2022 08:26  【大行炒Ｄ乜】高盛削賭股目標，德銀看淡世茂

14/01/2022 17:25  《嚟緊炒Ｄ乜》恒大汽車開始投產，短線炒賣值博率高

專題透視

新聞>財經熱話

人行降政策利率內銀偏軟　招行去年多賺逾兩成股價一枝獨秀

新聞>中國故事

《神州經脈》GDP勝預期惟消費不振　人行降政策利率　滬指高收

新聞>專訪

【專訪】陶冬：聯儲處理縮表不當是2022年潛在灰犀牛（有片）
品味生活
生活

Shopping What’s On

消委會報告｜傳統或自助洗衣都有中伏位！電子儲物櫃遺失衣物？自助乾衣遭重複扣錢？留意3點免招損失！

職場英語教室．Zephyr Yeung

Uber、kindergarten不是英文？Kaput、Blitz是甚麼意思？7個源自德文的英文詞彙！

行政人員

網店一枝都送！實體店即揀即切水果！果汁品牌3招突圍而出，生意爆升10倍！
DIVA CHANNEL

酒意人生．梁淑意

紫紅的酒色最吸引！寶石的顏色，源自花青素！花青素可加強紅酒陳年能力？

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「女人要求男人上進，就等於貪錢？」到底是他們誤解了，抑或事實根本如此？

Yan Can Taste．Yan Chung

隱藏在大押中的富豪大宅！懷舊菜創新配搭：龍蝦湯配野生花竹蝦、脆皮乳鴿配茶燻鴿蛋、爆炸糖咕嚕肉 1
健康好人生 Health Channel
變種病毒Omicron來襲！中醫抵禦大法：增加正氣、強肺、健脾！冬天用五指毛桃煲強肺茶
長者打機有益？耆康會研發健腦遊戲應用程式，理大研究證實有效提升認知能力！
疫情FAQ｜專家倡戴2個口罩！病毒經銀紙傳播？打邊爐高危？醫生逐一解答！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 20:45
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/01/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
財經熱話17/01/2022
人行降政策利率內銀偏軟　招行去年多賺逾兩成股價一枝獨秀
中國故事17/01/2022
《神州經脈》GDP勝預期惟消費不振　人行降政策利率　滬指高收
專訪17/01/2022
【專訪】陶冬：聯儲處理縮表不當是2022年潛在灰犀牛（有片）
財經熱話17/01/2022
【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！
財經熱話17/01/2022
金價下跌金股及ETF全線挫　紫金縱發盈喜亦無助
中國故事17/01/2022
【聚焦數據】中國第四季GDP增4%優預期　全年增8.1%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金