【新冠肺炎】政府宣布周五起晚市禁堂食 英美8國航班熔斷14日

行政長官林鄭月娥表示，Omicron變種新型冠狀病毒傳播力很強很快，擔心社會或出現隱形傳播，形容第五波疫情一觸即發，並宣布收緊防疫措施，由本周五（7日）凌晨起為期14天，食肆晚市6時後禁堂食直至翌日凌晨4時59分；公立醫院暫停探訪；第599F章下相關規定或限制的表列處所包括酒吧、健身室、主題公園、浴室、派對房間、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處等需關閉；早前復航的公海遊、本地遊再次停航。

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政府亦會取消所有大型活動或非必要聚會，包括本地漁農美食嘉年華、單車節等大型活動及非必要聚會等，以及周四（6日）政府的茶聚等。

禁英國菲律賓等8國航班抵港

外防輸入方面，政府宣布本周六（8日）凌晨零時起至1月21日，以下8個國家要實施地區性航班熔斷機制，禁止所有從下述8個國家的客機來港，以及禁止曾逗留該8個國家的人登機來港，包括澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國，措施維持14日。

林鄭認為，社區仍未出現第五波疫情，但形容現時是一觸即發，情況嚴峻，政府要把握關鍵時候，與Omicron變種病毒競賽，不要讓疫情在社區大型爆發，因此今次採取2年抗疫以來，很果斷，而且快、狠、準的措施，爭取最短時間內切斷傳播鏈。

公務員不需在家工作亦無計劃停課

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林鄭表示，政府鼓勵私人公司可以實施在家工作安排，不過公務員今次就暫時不實施相應措施。因為公務員工作類型多樣，且不少圍封檢測現場都有大量公務員在場，若實施在家工作將會影響服務市民。

林鄭又指，一直與學校有良好溝通，認為暫時不需要停課。她指取消面授教學嚴重影響學生的身心健康，學校與政府非常配合，現時防疫運動良好，為了小朋友健康著及家長，不會停止面授課堂。

若無出現感染或源頭不明個案就有條件通關

被問到通關進展，林鄭表示去年9月已與內地就通關進行多次對接會議，內地專家訪港4日，亦有跟進的視像會議，調整交代數字的方式，若本港無出現感染或源頭不明個案，就有條件通關。今次收緊防疫措施是希望在短時間內控制疫情，盡早啟動人員往來。

專家盡快開會降疫苗接種年齡門檻

林鄭表示，已同意食衞局進一步採購復必泰疫苗，確保本港疫苗供應充足，政府亦會留意市民接種情況，有需要時增加容量。食衞局長陳肇始表示，衞生防護中心下的聯合科學委員會會盡快開會，檢視是否降低疫苗接種的年齡門檻。

陳肇始又指，不用擔心接種疫苗安排，不排除會增加疫苗接種中心，現時除有政府的疫苗接種中心外，全港還有千多家私家診所可提供疫苗接種，亦有不少私營機構可提供復必泰疫苗接種。

撰文：經濟通採訪組

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