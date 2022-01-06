潤電擬分拆可再生能源業務在港上市 大行唱淡急插一成

電力股去年尾借冬季轉冷消息炒起，惟近日天氣回暖，股價連日回吐，其中華潤電力(00836)據報計劃將旗下的可再生能源業務分拆在港上市，股價今日(6日)卻再急插一成，有大行指部分投資者一直預期分拆A股上市，以帶來更高估值，而以上市集資額計估值偏低亦不算令人鼓舞。

(華潤電力網頁截圖)

擬年內上市集資最多156億元 淨利潤貢獻大



《路透》旗下IFR引述消息人士指，華潤電力擬分拆可再生能源業務在港上市，計劃集資約10億至20億美元(約78億至156億港元)，目前正與潛在顧問進行初步商討，有可能於今年內上市。潤電去年上半年合計運營權益裝機容量為47063兆瓦，其中風電、水電及光伏發電等可再生能源的運營權益裝機容量佔31.7%，可再生能源業務淨利潤貢獻佔比為84.9%。

摩通：以A股上市帶來更高估值預期落空

摩根大通發表報告指，市場可能對華潤電力可再生能源業務的反應分歧，從積極方面來看，在港上市可加快分拆過程並支持該業務的資本支出，並能減少因混合燃煤和可再生能源組合而對公司產生的綜合折扣。然而，部分投資者一直預期潤電分拆可再生能源業務以A股上市，以帶來更高的估值。在香港上市所需時間較短，而在A股分拆上市過程可能長達一年或以上，而且潤電手上已有約23吉瓦(GW)的風能或光能項目，意味著未來2至3年的資本開支會更大，可能會出現負現金流，因此需要加快分拆上市進度為此作準備。摩通對華潤電力維持「增持」評級，目標價24.5元。

匯豐研究：上市估值偏低不算令人鼓舞

匯豐研究則指，潤電最近股價回落並不影響對其積極看法，因潤電的綠色轉型投資主題仍然完好，期望可再生能源和煤電業務有更好的回報，維持「買入」評級，目標價由24.1元調高至26.6元，並將2022年和2023年的盈利預測提高2%至8%。至於潤電擬分拆再生能源業務來港上市籌10億至20億美元，意味著估值僅為2021年上半年市賬率的1.3倍，不算令人鼓舞，不過公司表示正在探索釋放價值的所有選項，因此在這個階段關於分拆事宜還沒有最終決定。

瑞銀指潤電是碳交易最大受惠者 大和看好風電行業

瑞銀較早前發表報告稱，相信2022年碳交易將成為工業板塊實行困難脫碳過程的重要市場工具，而碳亦可能發展成為市場規模超過5000億元(人民幣．下同)的另類投資，並產生更多碳相關的金融產品。中國未來幾年的碳價可能超過200元/噸，目前約在40至50元/噸的水平，首選高效率的動力煤獨立發電廠潤電及鋁生產商中國宏橋(01378)。全國碳交易市場於去年7月16日開市，當時瑞銀也指潤電將是碳交易及核證減排量的最大受惠者，因其發電機組及再生能源項目效率最高，新機制令公司盈利有4%的增長空間。

大和之前亦曾發表報告指，對於中國風電行業，預期在「十四五規劃」期間的新增風電裝機容量約為200GW，主要由公用事業規模的可再生能源基礎提供125GW的支持，預期2020年至25年陸上風電的資本支出將下降37%，而離岸風電在此期間下降了38%，將行業看法由「中性」上調至「正面」，看好海底電纜等風電機組組件的製造商，因它們的毛利率壓力有限，其中將潤電目標價由21元上調至30元，維持優於大市評級。

多地社會用電量破紀錄 廣東綠電價格高於火電

在疫情緩和經濟復甦帶動下，內地多地社會用電量在2021年突破歷史新高。南方電網廣東東莞供電局公布，2021年號稱「世界工廠」的東莞全社會用電量首次突破1000億千瓦時，達1001.18億千瓦時，同比增長14.56%。國網武漢供電公司公布，2021年武漢全社會用電量684.42億千瓦時創歷史新高，同比2020年、2019年分別增長20.33%、11.12%。

另有消息指廣東、江蘇相繼公布了2022年電力市場年度交易結果，綠電交易價格全面高於當地煤電基準價，廣東省綠電交易價格甚至高於火電。根據公示的價格來看，廣東綠電成交均價較煤電基準價高6分/千瓦時，較火電成交均價高1.7分/千瓦時。

林家亨：已跌穿保歷加通道底線 21元短線值博

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》指，今日潤電跌幅誇張，已跌穿保歷加通道底線約23元，21元以下有不錯短線值博率，但彈回保歷加通道底線之上就要食胡，長線來說就宜沽貨。他又指同樣跌穿保歷加通道底線的龍源電力(00916)始終是龍頭股，屬頗優質的環保新能源股，短線亦有值博率。

潤電半日收市跌9.62%報21.15元，連跌3日累積跌幅22.95%，成交14.22億元。其他中資電力股亦普遍向下，龍源電力跌2.14%報16.5元，華能國電(00902)跌2.07%報4.73元，中國電力(02380)跌4.84%報4.52元，新天綠色(00956)跌2.48%報5.91元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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