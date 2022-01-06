《京城近觀》北京地鐵啟用新版翻譯引爭議

距離2月4日開幕的北京冬奧還有不足一個月，北京巿內的冬奧元素愈來愈多，氣氛逐漸濃厚，為迎接冬奧，就在剛剛過去的12月底，包括冬奧支線在內，北京地鐵一口氣開通了9條(段)線路，同時，北京地鐵車站的站名啟用翻譯新標準，這一改，這卻引起了網民一輪新的爭議，究竟是為何？



過去，北京地鐵站的站牌主要有兩種文字，上面是中文，下面是英文，不過，新換了翻譯後，地鐵站名中有個「站」字的，「XX站」由此前的英文「XX Station」改為漢語拼音「XX Zhan」。北京地鐵車站站名普遍翻譯為漢語拼音，部分站名在拼音後括號備注英文或拼音+英文。



北京地鐵新版翻譯將Station改為Zhan。(網絡圖片)

站名的翻譯標準已有過多次調整



目前，北京的地鐵線多達27條，更新翻譯和新的站牌是一個大工程。很多巿民每天上下班都會乘坐地鐵，地鐵翻譯用新標準，影響不可謂不大。有網友表示:「為什麼要用拼音呢？這樣的翻譯有點業餘。」在站名沒有對應的英文的情況下，用拼音作為翻譯，是附合情理的，但把「Station」直接改為「Zhan」，是否會誤導不懂中文的乘客呢？這樣的操作顯得十分迷惑。不少網友跑到北京地鐵的官方微博下留言問:能否把「站」的英譯改回「Station」？北京地鐵回復稱：「您好，根據國家《地名管理條例》《漢語拼音方案》等相關規定要求，北京市有關部門統一了地鐵站名譯法的要求，並先期在北京地鐵部分車站進行了更換。感謝您的關注。」

北京地鐵站名的翻譯標準此前已有過多次調整。為了迎接2008年的北京奧運，2006年也出現過一輪大改，北京出台了地方標準《公共場所雙語標識英文譯法通則》，對北京市地鐵站名等英文譯寫進行規範：地鐵、公交站名中的地名專名和通名全部採用大寫漢語拼音，如南禮士路站譯寫為NANLISHILU；但場館等名稱作為站名時通常用英語翻譯，如軍事博物館譯寫為Military Museum。



在最新的官方回應當中，新版北京市城市軌道交通站名英文譯法譯寫原則是：「依法合規，簡單明了；兼顧地理信息和人文內涵；體現標識對外服務功能。按照該原則，地鐵站名使用漢語拼音的，應符合《漢語拼音方案》及《漢語拼音正詞法基本規則》。每個拼寫單位首字母大寫，其餘字母小寫，按照漢語拼音規則間隔。」



長期沿用且中外普遍接受的英文站名也翻譯成了漢語拼音



例如，北京中心城區的地名中經常出現的「門」，明清時北京二環內有很多城門，城門是中國古代城市的一種防御建築。如今北京眾多城門大都不復存在但地名卻保留了下來。其中，「宣武門」寫為「Xuanwu Men」，這樣的翻譯是大眾都比較接受的。



不過，以名勝古跡、紀念地等命名，或有約定俗成、長期沿用且中外普遍接受的英文站名，也翻譯成了漢語拼音，下面括號加上原來的英文譯寫，就讓人不太看得懂。例如「頤和園西門」，下面先是YiheyuanXimen，再用括號加上Summer Palace West Gate。「國家圖書館」譯為Guojia Tushuguan，下面括號加上National Library。交通樞紐也是同樣先翻譯成漢語拼音，例如大興機場，下面先是Daxing Jichang，再括號Daxing Airport；火車站北京站，先是翻譯為Beijing Zhan，再括號Beijing Railway Station。

普遍接受的英文站名也改成漢語拼音，再加括號英文。(黃燕明攝)

北京還有一以東、西、南、北等方位詞結尾的地方名也很常見，如「角門西」，過去的翻譯是Jiaomen West，如今方位信息統一用英文縮寫標注解釋。譯寫為Jiaomen Xi(W)，北海北則寫為Beihai Bei(N)。

方位詞結尾的地名翻譯也被改成拼音。（黃燕明攝）

儘管這次北京冬奧不對境外觀眾售票，因為新冠疫情的原因，北京也沒有外國遊客，但疫情總會過去，若外國遊客重臨，看著北京地鐵站名的英文翻譯，外國遊客更能明白？還是更不懂？

撰文：經濟通通訊社駐京記者黃燕明

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