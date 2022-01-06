美儲局或提前加息納指急挫 惟港科技股低位急反彈阿里飆半成

美國聯儲局昨日(5日)公布會議紀錄比預期鷹派，可能最快於3月加息，10年期國債孳息率飆升，美股三大指數受累下跌，科技股跌得更急，納指急挫3.34%，今早(6日)港股科技股亦普遍受拖累，快手(01024)及嗶哩嗶哩(09626)曾跌逾半成再創新低，惟經昨日急跌後部分科技股低位有買盤，其中昨日於美股率先反彈的阿里巴巴(09988)開市已升逾2%，收市升逾半成。

(資料圖片)

最快3月加息之後即縮表 10年期債息升穿1.7厘

根據聯儲局公布的會議紀錄，多名官員同意應提早加息，又提到美國勞動力市場「非常緊俏」，暗示不得不提前升息，並討論了在首次加息後不久將開始縮減資產負債表，以遏制通脹。根據芝商所的FedWatch工具顯示，聯邦基金利率期貨投資人預測聯儲局於3月加息機率提高至近70%。聯儲局將於1月26日和27日舉行利率會議。

(今日《開市Good Morning》節目截圖)

提早加息預期升溫，美債孳息率連升多日，10年期債息昨再升穿1.7厘，打擊科技股表現，納指急挫522點或3.34%，創近1年以來最大單日跌幅，收報15100點。五大科技股全面收低，Alphabet跌4.59%，亞馬遜跌1.89%，蘋果跌2.66%，微軟跌3.84%，Meta跌3.67%。

微博配合網信辦整治違規帳號 騰訊回購股份金額創單日最多

港科技股昨日已先大跌，主因是騰訊宣布減持在美上市的新加玻電商Sea，預計套現超過240億元，再次引發市場憂慮其他騰訊持股公司或遭減持，美團(03690)急跌逾一成，其餘科技股受累跟跌。另國家市場監管總局強化反壟斷執法，昨日連發13封未依法申報違法實施經營者集中案行政處罰決定書，涉及騰訊、阿里、京東、嗶哩嗶哩(09626)等，市監總局分別給予上述案件50萬元人民幣頂格處罰，共罰650萬元人民幣。

經過昨日大跌後，今天則各有消息股價亦個別發展。早前阿里公布或售微博(09898)三成股權，惟微博美股隔晚升逾2%，或與微博配合網信辦新一輪清朗行動整治違規帳號有關。微博公布具體整治情況，包括清理超過40萬個含低俗或侮辱性詞匯組合的違規暱稱、880個違規轉世類帳號，處置了近50萬個惡意營銷帳號，還對超過1萬個網絡大V帳號清理了「垃圾粉絲」。微博表示，下一步站方將常態化推進帳號整治專項行動，持續清理各類違法違規帳號和內容。

騰訊股價昨跌逾4%，公司繼去年9月30日之後昨日再次回購股份，涉及47萬股，每股代價介乎437.6至429.4元，涉資約2.03億元，回購金額創單日最多。另內媒報道，中央廣播電視總台宣布京東(09618)成為2022年央視春晚獨家互動合作夥伴，預料京東在農曆新年期間將發放總值達15億元人民幣的紅包和實物。

小米科技遭印度追繳8800萬美元稅款 大摩維持小米增持評級

另外，印度財政部發聲明稱，已經向小米科技印度私人有限公司發出三份通知，向該公司追繳65.3億盧比(8800萬美元)稅款。小米集團(01810)就此回應，此次印度有關部門要求補繳的是2017年4月1日至2020年6月30日與特許權使用費相關的進口環節稅金，與小米近期業務無關，且該官方聲明並非最終結果，小米會繼續和印度有關部門進行溝通。小米又指此次稅務問題根源是各方對進口商品的價格認定存在分歧，重申在全球範圍內堅持合法合規經營。

摩根士丹利發表研究報告指，小米目標2022年錄得智能手機出貨量正增長，主要由於預期海外市佔率增加、本地市場線下滲透率增加及零部件供應短缺情況改善。IoT業務方面亦有機會錄得正增長，主要由於電視需求改善、小米平板強勁增長動力及海外市場的龐大機會。至於互聯網業務增長將繼續受月活躍用戶持續增長及每用戶平均收入上升帶動。大摩維持小米「增持」評級，目標價27元。

林家亨：料最快6月才加息 騰訊龍頭地位鞏固可分段吸納

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，美國通脹數據已於上月12、13日公布，今年市場焦點一定圍繞退市加息，會議紀錄公布後納指雖下挫，但屬有秩序下跌，美股今晚可能回復平靜，他預料最快6月16日才有機會加息，而今次風眼在美國，對其他市場包括中國不會有太大影響，另加息在上年初已開始講，現在只不過行動快了一些，相信美股很快會消化，且美匯跌了很多，相對港元也弱了，恒指昨亦先跌了300多點，對國際投資者是不錯的吸納時機。美國兩年期債息由上年9月約0.2厘升至現時逾0.8厘其實已反映最少加了兩次息，市場正逐步有秩序消化消息。

至於內地監管風暴已歷半年，不是昨日才出現，只不過現在出了執行細節，騰訊這些大龍頭股份已跌穿保歷加通道底線不妨買一些守門口，將來亦可分階段吸納，騰訊預期市盈率已跌至23倍，上市以來從未見過，已反映騰訊盈利近一兩年受的影響，而騰訊龍頭地位不變，監管亦不會只針對騰訊，對新入場競爭者壓力更大，令騰訊龍頭地位更鞏固。至於阿里則在保歷加通道中軸線橫行了一段時間，恒指若回穩就會由橫行轉為微微向上，會向保歷加通道頂線進發，有望恢復升勢。至於京東，現時約250元也值博。

阿里今日收市升逾半成，其他重磅科技股亦普遍先跌後倒升。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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