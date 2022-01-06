【加息年】銀行股今年矚目！匯控破50元不是夢？美股可吼大摩！

本日市場焦點集中在美國聯儲局公布的上月議息會議紀錄上。紀錄顯示，局方或較預期更早加息。加息理論上利好金融股，不過本港上市銀行股日內表現疲弱。專家認為，銀行股屬今年焦點，尤其看好匯控(00005)，料升破50元不是夢！惟目前已反映加息利好因素，有貨短期應食胡。踏入2022加息年，專家更推介一隻美股！

本地銀行股普遍隨市回吐

聯儲局議息結果於本港時間凌晨3時公布，多名官員同意提早加息，預計可能最快將於3月加息，全年加息次數或達4次。

不過，銀行股目前普遍向下，匯控、恒生及渣打等均要回吐逾1%，中銀香港(02388)則輕微上揚不足1%。

還看今年開局，多隻銀行股踏入2022加息年均造好。截至半日收市，以累計的3日半市計，中銀香港表現最好，升幅達近8%，匯控及恒生均進帳逾4%。

美國聯儲局上月議息紀錄顯示，局方可能提前加息，並首提縮表。（《開市Good Morning》截圖）

銀行股宜食胡不宜追

國農證券董事總經理林家亨看好銀行股今年的收入，將受惠息差擴闊而增加，但強調銀行股現價已反映加息預期，短線值博率不高。他今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》中表示，匯控早於去年底，隨英國加息已率先炒高，短期股價難免出現回吐，提醒投資者目前並非入市時機，有貨者宜食胡。

事實上，在英倫銀行上月16日意外加息後，匯控至今已升約8%。查看《經濟通HV2報價系統》，一眾銀行股均有食胡跡象。

匯控（下圖紅框）目前錄得逾1.6億資金淨主動賣出，規模是現貨主板市場第四多，扭轉過去5天平均逾3552萬元淨掃貨的向好勢頭。大戶主動買沽比率同樣轉差，由過去五天平均的57：43，轉為現時的47：53，可見大戶沽家入市轉為進取。值得留意，雖然中國銀行股價曾創去年6月以來新高，但目前是現貨主板市場資金淨主動賣出第六多的個股，其大戶主動買沽比率比匯控更差（下圖綠框），目前為35：65。

匯控及中行為銀行股中，資金淨主動賣出最多的兩隻個股。（《經濟通HV2報價系統》截圖）

黃偉康：美股首選摩根士丹利（MS）

儘管市場預計美國3月加息的機會已高達80%，林家亨則有另一番見解。他認為，聯儲局最快在當地時間6月14-15日的議息會議才啟動加息；估計美股受加息步伐加快言論，短期較波動，但仍屬有序下跌格局，料市場很快便能消化。

在美國銀行股中有沒有寶可尋？安里控股主席兼行政總裁黃偉康首選摩根士丹利（MS）。他昨天在《hot talk 1點鐘》上表示，大摩除了受惠加息憧憬外，美股現處於高位或吸引企業上市，帶動大摩於第一季業績造好。黃偉康亦提醒投資者，要密切留意聯儲局加息步伐，適時審視銀行股的部署。

撰文：經濟通記者 葉嘉兒

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另外，安里控股主席兼行政總裁黃偉康，昨午在【hot talk 1 點鐘】詳盡分析，立即重溫

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