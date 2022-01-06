【新冠肺炎】10名官員出席百人宴會 徐英偉為緊密接觸者 林鄭表失望

行政長官林鄭月娥表示，全國人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民百人生日聚會上有初步確診者，政府經內部調查後，10位政府官員出席過該宴會，現確定民政事務局局長徐英偉是緊密接觸者。除了民政局局長徐英偉有份出席，民政事務局副局長陳積志、財經事務局長許正宇、財經事務及庫務局副局長陳浩濂、創新及科技局副局長鍾偉强、創新及科技局政治助理張曼莉、政制及內地事務局副局長胡健民、香港警務處署長蕭澤頤、廉政公署專員白韞六及入境事務處處長區嘉宏亦是座上客。

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林鄭指，經內部調查後，事件為1月3日晚有一名人士安排了一場宴會，並宴請不少賓客包括政府官員，其中一位出席者翌日屬於隔離檢疫，因為是確診者的家人，其後在檢疫中心初步確診，現時相信該名患者應該是確診者，不過現時未有確診個案編號。

要求證明9時半前已離開

衞生防護中心指出，該名初步確診者當晚9時半才出現，故此以晚上9時半作為分界。林鄭指，將要求涉事官員證明9時半前已離開，從以下途徑包括「安心出行」紀錄、政府司機紀錄或八達通出行紀錄。

林鄭指，對徐英偉等多名官員疫下赴宴會感失望，已要求特首辦主任已聯絡所有政治任命官員，了解他們有否出席該聚會，亦要求公務員事務局聯絡高級公務員，了解有哪些公務員出席宴會，今晚會派員全面清潔消毒政府總部，特首辦目前正進行消毒，提醒官員和公務員嚴守紀律、避免聚會。

撰文：經濟通採訪組

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