【虛幣世界】比特幣企穩四萬三附近，Layer 1代幣抽升

經歷比特幣大幅下挫後，目前企穩四萬三美元附近，分析指最近跌幅都與內地加密貨幣用戶有關，早前有內地多個平台公布將會清退用戶，令炒家急拋比特幣，但隨著比特幣企穩之後，相信相關的拋售壓力已經消退。但市場則關注Layer1代幣，其中Harmony (ONE)、fantom (FTOM)、cosmos (ATOM) 和 NEAR (NEAR)都錄得升幅度。

（ISTOCK圖片）

由於solana、terra 和 avalanche 去年取得了令人印象深刻的升幅，市場繼續投資相關板塊，Layer1擴容方案所關注的點是如何在確保區塊鏈「狀態」在全網的一致性與最終性的前題下，提升區塊鏈的交易處理速度，並可降低交易的燃料費用，而Layer1主要是針對以太坊為主。

虛擬貨幣價格下跌，據經濟通據數顯示，比特幣現報42840元(美元．下同)，跌0.56%(24小時比較．下同)；以太幣現報3374.14元，跌0.96%；艾達幣報1.27元，跌0.70%；瑞波幣報0.77元，跌0.95%。

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